Del 13 al 17 de agosto, las pistas municipales Francis Ceballos de Alhaurín de la Torre serán el escenario de este torneo internacional de menores,que registra la mayor participación en sus cinco ediciones

Alhaurín de la Torre vuelve a convertirse en epicentro del pádel base con la celebración del FIP PROMISES Diputación de Málaga – Internacionales de Andalucía de Menores, del 13 al 17 de agosto en las pistas municipales Francis Ceballos.

El evento reunirá a 486 promesas de 13 nacionalidades diferentes (España, Rumanía, Francia, Portugal, Argentina, Gran Bretaña, Países Bajos, México, Italia, Paraguay, Eslovenia, Uruguay y Estados Unidos) en todas las categorías de menores, tanto masculinas como femeninas, lo que supone un récord de participación en las cinco ediciones de esta competición celebradas hasta la fecha, y sitúa a esta competición como una de las de mayor afluencia de participantes en la historia del circuito internacional FIP Promises.

La cita internacional pone en juego desde alevín a junior, ocho categorías que han convocado a 224 parejas, a las que la Federación Andaluza de Pádel, organizadora de la prueba, ha añadido la categoría benjamín, con 19 binomios más, para completar la oferta competitiva para la cantera.

Este torneo forma parte del circuito internacional FIP PROMISES, promovido por la Federación Internacional de Pádel (FIP), que ya ha celebrado 64 torneos en varios continentes esta temporada. En Andalucía, la prueba celebra su quinta edición y es ya un referente para la cantera, al ser además puntuable para el ranking de la Federación Andaluza de Pádel y de la Federación Internacional de Pádel.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, a través de su programa Málaga Compite de La Provincia en Forma, y la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La presentación oficial del torneo tuvo lugar esta pasada semana en la sede de la Diputación de Málaga, con la presencia del diputado de Deportes, Juan Rosas, y el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez, quienes han destacado la importancia de apoyar el deporte base y el posicionamiento internacional del pádel andaluz.

El FIP Promises Diputación de Málaga se consolida como un torneo estratégico de preparación para el Campeonato de España de Menores, que tendrá lugar en Madrid a finales de agosto. Es, por tanto, una oportunidad única para que los jóvenes talentos sumen puntos y experiencia de cara a la prueba reina del calendario nacional.