La cita ha congregado a numerosos aficionados en las pistas de Los Manantiales, en una cita organizada para recaudar fondos para financiar la actividad del grupo. Se han inscrito un centenar de jugadores y jugadoras

El Torneo de Pádel organizado por el Grupo Parroquial de Jesús Caído y María Santísima de la Amargura, junto con el Área de Deportes, se celebra durante este fin de semana y ha congregado a una gran afluencia de jugadores y público, consolidándose ya como una esperada cita deportiva dentro el calendario local.

El evento ha reunido a unos 100 participantes en las diferentes categorías —3ª, 4ª y 5ª masculina; 4ª y 5ª femenina; y categoría mixta— en un ambiente marcado por el compañerismo, el deporte y la convivencia.

Desde primera hora del sábado, las pistas acogieron intensos partidos donde se mezclaron la competitividad y el espíritu deportivo.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, destacó la excelente organización y el buen ambiente entre los equipos, mientras que los asistentes disfrutaron de una agradable jornada al aire libre.

Todos los inscritos recibieron su welcome pack, que incluía una camiseta conmemorativa, agua y una pieza de fruta, detalle que fue muy valorado por los participantes. Entre los premios más destacados, los campeones se llevarán palas de alta gama, mientras que los subcampeones recibirán paleteros. Además, se repartirán distintos obsequios entre los jugadores.

El broche final lo pondrá este domingo una paella gratuita ofrecida a todos los asistentes, que servirá como cierre de oro para un fin de semana en el que el pádel y la convivencia son los verdaderos protagonistas.

Desde la organización, el Grupo Parroquial Jesús Caído y María Santísima de la Amargura agradecieron la colaboración del Ayuntamiento, así como la participación de los jugadores y aficionados que hicieron posible el éxito del torneo.