El diácono D. José Antonio Aguilar Rodríguez ha realizado una catequesis orada de la vida de Cristo y del amor, esperanza y caridad de su Santísima Madre. El acto ha contado con la presencia del alcalde, concejales y representantes del resto de cofradías y asociaciones religiosas de Alhaurín de la Torre

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura ha celebrado esta tarde su VI Pregón del Martes Santo, un evento cargado de emoción y simbolismo que ha servido para anunciar la inminente llegada de su estación de penitencia. El acto, que ha tenido lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, ha comenzado con un emotivo vídeo recopilatorio sobre la Semana Santa de Alhaurín de la Torre, en el que se ha agradecido a las cofradías del municipio su contribución a la grandeza de esta celebración.

También se han proyectado imágenes de algunos de los momentos más significativos del grupo parroquial, como el Vía Crucis de Jesús Caído del Paso o la procesión de María Santísima de la Amargura del pasado Martes Santo.

El secretario del grupo parroquial, Ignacio Méndez Partal, ha sido el primero en tomar la palabra para agradecer la asistencia de los presentes. A continuación, ha invitado al responsable del grupo parroquial y al autor del cartel, Francisco J. Gómez Sánchez, a descubrir la obra, una fotografía de María Santísima de la Amargura, que es la imagen representativa de la procesión de este año.

Tras la presentación del cartel, se han entregado diversos reconocimientos a personas y entidades que han apoyado al grupo parroquial en su camino. Han sido distinguidos Carmen Nogales, presidenta del Grupo Raíces; Miguel Pacheco, concejal del Mayor, y Manuel López, concejal de Cultura. El alcalde, Joaquín Villanova, ha recogido el reconocimiento en nombre de Manuel López y ha expresado su satisfacción por el crecimiento del grupo parroquial, destacando su consolidación y manifestando su deseo de que pronto se convierta en cofradía. Ha animado a sus miembros a acoger a todas las personas que forman parte del grupo y a fortalecer su vínculo con la fe.

Otro de los reconocimientos ha sido para José Manuel de Molina, hermano de la corporación y concejal de Hacienda y Economía, quien ha sido designado para dar los primeros toques de campana el próximo Martes Santo. De Molina ha tomado la palabra para agradecer este gesto y ha sido el encargado de presentar al pregonero de este año, el diácono de Alhaurín de la Torre, D. José Antonio Aguilar Rodríguez.

El pregón ha comenzado con el diácono invitando a los asistentes a rezar el Padre Nuestro, en un ambiente de recogimiento y devoción. Su discurso ha estado lleno de referencias bíblicas y pasajes de la vida de Jesús, desde su presentación en el templo hasta la Resurrección, con un especial énfasis en las tres caídas del Señor. Su intervención ha sido una auténtica catequesis orada, que ha emocionado a todos los presentes. Durante el pregón, varias marchas procesionales han servido como acompañamiento musical, aportando solemnidad al momento.

El acto ha finalizado con una palabras del responsable del Grupo Parroquial, José Manuel Gutiérrez, que ha querido tener una distinción con el párroco de San Sebastián, entregándole la medalla corporativa de la asociación. En el escenario han estado presentes las doce máscaras de los apóstoles que cada Martes Santo procesionan en el cortejo de la Virgen, un elemento simbólico de gran importancia para el grupo parroquial.

Este año es especialmente significativo para esta corporación, ya que por primera vez su procesión saldrá desde la parroquia de San Sebastián, reforzando así su vinculación con la Iglesia. Además, el grupo ha dejado de ser asociación civil para convertirse en grupo parroquial dentro del seno de la Iglesia Católica. Entre las novedades para este año destacan un nuevo puñal y broche de orfebrería para la Virgen, la incorporación de un equipo de cuatro acólitos y pertiguero, y la adquisición de veinte nuevas túnicas de nazareno.