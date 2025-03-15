Celebrada en Antequera la jornada de coordinación anual para unificar criterios y fortalecer la inspección en Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha celebrado en Antequera la ‘Jornada de Coordinación del Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria en Andalucía’. Este encuentro anual, que reúne a empleados públicos que realizan las tareas de inspección y control, incluidos los laboratorios de control oficial agroalimentario, tiene como objetivo unificar criterios y mejorar la eficacia del control de calidad, reforzando además la prevención de posibles fraudes en el sector.

Los 59 participantes, pertenecientes a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria; a las delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura y a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), han analizado la ejecución del año 2024 y los casos más significativos detectados, prestando especial atención a las enseñanzas aprendidas. También se ha abordado la planificación para 2025 y las principales novedades normativas, con un análisis detallado del control de calidad en el sector de la miel y la aplicación de técnicas isotópicas para verificar la autenticidad de los productos.

Asimismo, la jornada ha dedicado un espacio específico a la prevención de riesgos laborales en la inspección y el control de calidad agroalimentaria con el fin de mejorar la seguridad y eficiencia del trabajo desarrollado en este ámbito

Con este encuentro, la Consejería de Agricultura reafirma su compromiso con la calidad y seguridad agroalimentaria en Andalucía, garantizando el cumplimiento de la normativa y la protección de los consumidores.

En el marco de la Inspección de Calidad, se han ejecutado en Andalucía 1.101 actuaciones en 2024 dentro de la muestra de control inicial. Asimismo, se han llevado a cabo también 268 actuaciones no programadas derivadas, por ejemplo, de denuncias o alertas. Por tanto, el total ha ascendido a 1.369 intervenciones.

Importancia de la calidad agroalimentaria

El control de la calidad agroalimentaria sirve garantizar la calidad de los productos andaluces, la defensa del consumidor frente a fraudes relacionados con la calidad de los productos que se venden y la lucha contra la competencia desleal entre operadores económicos.

La industria agroalimentaria es un sector clave en Andalucía, tanto por su contribución al empleo como por su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB). Para ser competitiva, ha debido adaptarse a las nuevas demandas del mercado, priorizando calidad, innovación, sostenibilidad y seguridad.

La Administración andaluza vela por el cumplimiento de la normativa en la comercialización de estos productos, con inspecciones que detectan fraudes y garantizan la protección del consumidor, evitando prácticas desleales en el sector.