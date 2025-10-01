El músico actuará en formato cuarteto, acompañado por saxofón, contrabajo y batería, en un espectáculo de jazz que comenzará a las ocho de la tarde en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’. Las localidades se pueden adquirir en este mismo centro y en Mientrada.net

El Área de Cultura que dirige el edil Manuel López continúa con su programa de otoño para el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con mucha música y teatro. En esta ocasión ha dado a conocer el concierto de jazz que ofrecerá el próximo 18 de octubre, sábado, a las ocho de la tarde el guitarrista y compositor sevillano Miguelo Delgado en ‘Miguelo Delgado Quartet’.

En el espectáculo, Delgado actúa junto al saxofonista gaditano Pedro Cortejosa con el que expondrá una serie de temas originales de la discografía suya, así como canciones inéditas en formato cuarteto junto al contrabajista Javier Delgado y el baterista Javi Delgado creando una serie de paisajes sonoros únicos para el espectador.

Miguelo Delgado nació en 1980 y ya desde muy pronto, con solo once años de edad, comenzó su afición a la música en general y la guitarra en particular. Ha formado parte de grupos y formaciones con los que ha podido llevar su música a numerosos lugares de la geografía con su mezcla de jazz, rock o electrónica.

Cuenta con numerosos trabajos discográficos y llega hasta el Centro Cultural para que los amantes del jazz puedan disfrutar con su música y no perder durante el otoño e invierno la conexión con este género musical que tanto bagaje tiene en Alhaurín de la Torre. Las entradas numeradas para el concierto ya están a la venta en el Centro Cultural y a través de internet en www.mientrada.net al precio de cinco euros.