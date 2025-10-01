El alcalde y el director gerente del CTMAM han mantenido una reunión de trabajo para analizar el estado actual de las líneas y estudiar fórmulas para agilizar las frecuencias y los tiempos de ruta. La M-135 prácticamente ha duplicado el número de viajeros en un año

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga, han mantenido una reunión para abordar mejoras en el servicio de autobuses interurbanos en el municipio. Al encuentro, que tuvo lugar en el Ayuntamiento, también asistió el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez.

La cita sirvió para poner sobre la mesa opciones que posibiliten avances en el servicio en lo referente a las frecuencias, los tiempos de ruta o las posibilidades de trasbordo con otros medios de transporte como el tren de Cercanías o con el Metro de Málaga, algo que ya se ha conseguido a través de la M-135. Cabe destacar que esta línea prácticamente ha duplicado su número de viajeros desde que se doblaran sus frecuencias hace ya más de un año.

Precisamente buena parte de la reunión se centró en analizar posibles mejoras en esa ruta, que conecta Alhaurín de la Torre y sus barriadas con el Aeropuerto y su estación del Cercanías y que tiene también paradas junto a la estación del Metro de la avenida Velázquez (La Luz-La Paz), lo que posibilita a su vez desplazarse hasta el Centro de Málaga, el Palacio de Deportes o, incluso, la Universidad.

En este sentido, se va a realizar un estudio para concretar posibles modificaciones siempre pensando en el beneficio de los usuarios. El alcalde ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento para seguir apostando por un transporte público de calidad, eficaz y que atienda a las necesidades de los vecinos de Alhaurín de la Torre.