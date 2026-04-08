El recorrido, que será el 14 de junio, dará visibilidad a los pacientes y sus familiares y promoverá hábitos de vida saludables

El Hospital Regional Universitario de Málaga, a través de la Unidad Oncohematológica Pediátrica del Hospital Materno Infantil, junto a IBIMA Plataforma BIONAND, ha presentado la segunda edición de la Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil, que se celebrará el próximo domingo, 14 de junio.

La iniciativa tiene como objetivos concienciar a la sociedad sobre el cáncer infantil, dar visibilidad a los pacientes y sus familias y promover hábitos de vida saludables, especialmente en proyectos orientados a mejorar la recuperación y la calidad de vida de los menores afectados.

El acto de presentación, celebrado en la ludoteca del Hospital Materno Infantil, ha contado con la asistencia del delegado de Sanidad, Carlos Bautista, el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, el director científico de IBIMA, Francisco J. Tinahones, la jefa de servicio de Pediatría, Esmeralda Núñez, y Lucas Rodríguez como representante de la Agrupación Unidos contra el Cáncer de Málaga.

La marcha alcanza en esta edición los 1.000 participantes tras la buena acogida de su primera convocatoria, celebrada en mayo del pasado año, y se consolida como una cita solidaria de referencia en la provincia. La actividad está abierta a toda la ciudadanía.

La recaudación obtenida se destinará a proyectos de investigación en cáncer infantil desarrollados en el entorno de IBIMA Plataforma BIONAND, contribuyendo al avance en el conocimiento de la enfermedad, el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y la mejora de la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la plataforma DorsalChip, con un coste de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años, e incluyen camiseta conmemorativa, agua y fruta al finalizar el recorrido.

La jornada contará además con actividades lúdicas y familiares dirigidas a fomentar la convivencia y la participación. La marcha, con un recorrido aproximado de cinco kilómetros, se iniciará en el entorno de La Noria y finalizará en La Térmica tras atravesar algunas de las principales calles y el paseo marítimo de la ciudad.

La organización de esta iniciativa cuenta con el apoyo de diversas entidades y colaboradores, destacando el vital apoyo de Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, AMFACIJ, Fundación la Caixa, ACAE Payasos de Hospital, Asociación Superhéroes “Un niño una sonrisa”, Centro de Emergencias 061, Empresa de Servicio de Ingeniería P76, Ayuntamiento y Diputación Provincial de Málaga.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que “esta iniciativa refleja el compromiso del hospital con la atención integral al cáncer infantil, en la que la investigación, la humanización y la implicación social son elementos clave para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los menores y sus familias”.

Por su parte, la jefa de servicio de Pediatría, Esmeralda Núñez, ha explicado que “la investigación en cáncer infantil es clave para avanzar hacia tratamientos más personalizados y eficaces, y acciones como esta marcha contribuyen a generar conocimiento y a mejorar la calidad de vida de los menores durante y después del proceso oncológico”.