El presidente de la Junta defiende la tolerancia y la inclusión como valores básicos y reivindica «más generosidad, humanidad y esperanza» frente a los «muros que nos dividen».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado al pueblo gitano como «parte esencial de la naturaleza de Andalucía» y ha destacado el «arte, hondura y talento» con el que contribuye a hacer de ella una tierra «más diversa y rica«, dejando así atrás tiempos en los que, según ha recordado, «los andaluces tanto han sufrido los prejuicios, clichés y estereotipos».

Así lo ha destacado Moreno, que ha presidido en Sevilla el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. En su intervención, ha expresado el «abrazo» de toda la sociedad andaluza en reconocimiento a un pueblo que encarna «una de las expresiones más bellas, sinceras y grandes de lo que es nuestra tierra».

«Es un orgullo ver que Andalucía se muestra hoy ante el mundo con rasgos gitanos. Con alegría, luz y belleza. Los gitanos son mucho más que un pequeño tanto por ciento de nuestra población: son un tanto por ciento altísimo de nuestra cultura o de nuestro carácter», ha afirmado. En la actualidad, más de un millón de gitanos viven en España. De ellos, se estima que un 40 por ciento (más de 400.000) están en Andalucía.

El presidente ha recordado la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo gitano el año pasado, y lo que dicha distinción significó: «Expresó el compromiso de seguir creciendo y mejorando juntos. Los andaluces entendemos mejor que nadie lo que siente una gitana o un gitano cuando se le prejuzga por el simple hecho de serlo. O cuando ven cómo se limitan sus oportunidades o se les cierran puertas. Por eso, este acto es una celebración, pero también es una reclamación, una exigencia«.

Juanma Moreno lanza pétalos en el río Guadalquivir en recuerdo del Día internacional del Pueblo Gitano.

Moreno se ha referido a ámbitos como la formación, la vivienda o el empleo como «necesidades que, en el caso de la población gitana, se agudizan por partir de una situación de desventaja«, y ha trasladado el compromiso del Gobierno andaluz para reducir esa brecha, «algo absolutamente fundamental para la inclusión social que Andalucía no puede olvidar».

Para concluir, Moreno ha apelado a la necesidad de «más humanidad, más generosidad y más esperanza» en estos tiempos marcados por un contexto global de tensiones, incertidumbre y conflictos. «Son tres virtudes que los gitanos conocéis muy bien. Que en Andalucía son nuestra forma de vida. Aquí, nuestro objetivo como sociedad debe ser el de derribar los muros que nos separan y trabajar de verdad por un mundo donde nadie sea más ni menos que nadie por razón de su origen, su raza o sus circunstancias personales», ha finalizado.