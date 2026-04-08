La organización mantiene el objetivo de reunir a cientos de personas para visibilizar el autismo y financiar terapias gratuitas para niños

La Caminata Solidaria ‘Torremolinos TEAcompaña’, prevista inicialmente para este sábado 11 de abril, ha sido aplazada debido a las previsiones de lluvia para esa jornada. Desde la organización, en coordinación con el Ayuntamiento de Torremolinos, se ha decidido trasladar la actividad al próximo sábado 2 de mayo a las 10:00 horas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de una cita que combina al aire libre deporte, convivencia y sensibilización en torno al autismo.

Lejos de tratarse de una cancelación definitiva, el aplazamiento permitirá mantener intacta la esencia del evento, que este año celebra su tercera edición bajo el lema ‘Diferentes pasos, el mismo destino’, y que aspira a reunir a más de medio millar de personas. La iniciativa, impulsada por la Asociación TEAcompaño, tiene además un importante fin solidario: recaudar fondos para financiar sesiones de terapia ocupacional gratuitas dirigidas a niños con trastorno del espectro autista durante el curso escolar.

Desde la organización agradecen la comprensión de participantes, asociaciones y colaboradores, y animan a la ciudadanía a sumarse el próximo 2 de mayo a una jornada “aún más especial si cabe”. Asimismo, ponen a disposición de los inscritos un correo para resolver posibles incidencias que haya podido ocasionar este aplazamiento. El mismo es teacompanoasociacion@gmail.com.

Los dorsales solidarios ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha, y la Asociación TEAcompaño informará en los próximos días de cualquier novedad relacionada con la caminata a través de sus perfiles en redes sociales. Igualmente, lo dorsales seguirán a la venta para quien quiera inscribirse a través de este enlace de la plataforma Entradium.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y de la Fundación ”la Caixa”, y con el patrocinio de Aguas de Torremolinos, Martinsa Motor, Caléndula, Café Kuduro y Restaurante El Botijo.