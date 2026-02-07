(Por Jesús Miguel Relinque Mota) La enorme confusión que producen los mensajes de políticos, de grandes responsables de multinacionales y de sus familiares y amigos adultos en las mentes y el desarrollo intelectual, emocional y social de los adolescentes.

No nos quepa la menor duda de que cualquier mensaje dicho por algún referente político, empresarial, influencer , YouTuber o adulto en las familias o amistades de los adolescentes y niños va a tener una repercusión inevitable en las mentes y el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes.

Como educador es un tema que me preocupa y bastante.

Sin duda alguna el todo vale, no vale realmente nada en la práctica.

No debe, ni puede una sociedad democrática que se precie, dejar a sus niños y adolescentes horas y horas de barra libre en internet de barbaridades, delitos y otros tipos de temas escabrosos que ni siquiera los adultos pueden asimilar teniendo ya cierta madurez.

Nuestra sociedad , sus políticos y legisladores deben articular medios para evitar este perjuicio que se les está causando a los niños y adolescentes con acceso directo a verdaderas aberraciones en muchos casos en internet.

Es evidente que los altos responsables de las empresas relacionadas con internet , el único propósito que tienen es hacer caja y para nada salvaguardar la salud metal, emocional y física de nuestros niños y adolescentes.

Por tanto como docente de gran experiencia y como padre de dos hijos, apoyo cualquier medida que pueda evitar cualquier perjuicio a nivel mental y físico a los menores , ya que carecen de madurez suficiente para asimilar tanta información de un nivel nefasto , que aparece habitualmente en la red de redes y que causan problemas emocionales, físicos e incluso económicos a los menores y a sus familiares.

Por consiguiente en mi opinión desde el contexto político, social, familiar y médico debe haber un pacto por la protección de los menores de todos los temas perjudiciales para ellos y que sea legislado y aprobado con urgencia, ya que mucho daño ya está hecho , pero podemos impedir que siga pasando o al menos que pase en mucha menor medida.

Es por tanto éste , un tema de gran preocupación para todo adulto responsable que se precie en nuestra sociedad de la inmediatez, la ansiedad y el tengo todo con un click, pero sin conocer realmente las consecuencias de muchos de esos clicks para muchas personas y sus futuros.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de instituto de Málaga y provincia.