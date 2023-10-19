El artista, uno de los más prestigiosos del género en su país, estará acompañado por un elenco de otros seis intérpretes en un concierto que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Cultural. Todavía quedan localidades a la venta en Mientrada.net

El próximo sábado 28 de octubre tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde un concierto de jazz a cargo de Guillermo Klein Septet en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Este concierto supone una nueva ocasión para disfrutar del jazz en la localidad, un estilo musical muy demandado como se comprueba cada año con el ciclo Portón del Jazz.

Guillermo Klein estará acompañado de grandes músicos que ofrecerán un concierto único en Alhaurín de la Torre. Se trata de grandes solistas, que han grabado y hecho gira con grandes artistas mediáticos como Miguel Poveda o Benny Golson. Además, también han actuado en festivales internacionales celebrados en países como Dinamarca, Bélgica o Estados Unidos, entre otros.

Contará con Guillermo Klein al piano, Julián Sánchez a la trompeta, Fernando Brox a la flauta, Enrique Oliver al saxo, Jaume Llombart a la guitarra, Joan Codina al contrabajo y Andreu Pitarch a la batería. Las entradas tienen un precio de 15 euros y se pueden adquirir ya en la ticketera mientrada.net.

SOBRE GUILLERMO KLEIN

Guillermo Klein, nacido en Buenos Aires en 1969, es considerado el músico argentino de jazz con más prestigio y reconocimiento internacional tanto por su sólida formación académica y talento como por su gran originalidad. Es un pianista y compositor que ha logrado un amplio reconocimiento a su trabajo. Es graduado en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, de donde surge su primera formación denominada Big Van, una orquesta de diecisiete músicos con la que realizó algunos recitales y registró el disco Minotauro.

En 1994, se mudó a Nueva York, donde sostuvo un ciclo en el Club Small’s del village neoyorquino por cinco años. El artista grabó un disco considerado por el medio The New York Times como uno de los diez mejores discos del jazz de 2005, año en el que fue editado en Estados Unidos. Ese disco fue luego su primer álbum editado en Argentina en 2007 por Limbo Music.