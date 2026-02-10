El Área de Turismo presenta esta nueva iniciativa, que se desarrollará a lo largo del mes de marzo con un total de cuatro ‘free tours’ para conocer mejor los principales rincones del casco antiguo y la historia local. Más información y reservas: turismo@alhaurindelatorre.es

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha programado una serie de rutas a pie a lo largo del mes de marzo con la finalidad de dar a conocer a vecinos y visitantes los monumentos, espacios y rincones emblemáticos del centro urbano. El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Turismo, Andrés García, y el equipo del área han presentado esta iniciativa, que aprovecha el concepto de ‘free tour’ para poner en valor el patrimonio y la historia local.

Todas las rutas son gratuitas y tendrán lugar una vez a la semana en el citado mes, bien en miércoles o bien en sábado. Las fechas en concreto son las siguientes: días 7, 11, 21 y 25 de marzo. El horario es de 11.00 a 12.30 horas. Cecilio García será la persona que se encargará de guiar a lo largo de esa hora y media a los participantes y explicarles los secretos, historias y curiosidades de edificios y lugares significativos del casco antiguo y de Alhaurín de la Torre en general.

Se trata de un programa totalmente gratuito, pero es necesario reservar plaza. Para ello, pueden escribir a la dirección de correo electrónico turismo@alhaurindelatorre.es, o bien acudir a la Oficina de Turismo (avenida de España, 11), en horario de diez de la mañana a dos de la tarde.

El concejal Andrés García ha animado a la ciudadanía en general a que acuda a disfrutar de este proyecto, que ha definido como “muy importante para conocer nuestro pasado desde el presente”, y que ha asegurado que “no va a dejar indiferente a nadie”. El edil ha enmarcado estas rutas dentro del trabajo que realiza el Ayuntamiento para poner en valor y dar a conocer “nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia”.

La técnica del área, María Cañete, ha dado las gracias al guía, Cecilio García, por la propuesta y ha recordado que muchas veces los propios vecinos “no conocemos nuestra historia”, por lo que ha instado a aprovechar esta oportunidad.

Por su parte, el propio Cecilio García ha indicado que el punto de partida será la plaza de España, desde donde recorrerán el centro urbano, el Barrio Viejo, la Iglesia de San Sebastián y otros rincones. A lo largo del paseo explicará el pasado minero de Alhaurín, la época árabe, la conquista cristiana y otros capítulos de la historia local más moderna como el apresamiento del general Torrijos o, más recientemente, el esplendor industrial del pueblo con Punto Industrial o Ros Fotocolor como referentes. También podrán conocer sobre la importancia de las cofradías y otros episodios como la fundación en Estados Unidos de la ciudad de Nueva Iberia por un grupo de colonos alhaurinos y malagueños.