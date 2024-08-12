La Concejalía de Hacienda y el Patronato de Recaudación Provincial recomiendan la domiciliación del recibo, aunque también es posible el uso de bizum o tarjeta bancaria. Los contribuyentes tienen la opción de acogerse a un plan personalizado de pago

La Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el Patronato de Recaudación provincial de la Diputación de Málaga recuerdan que hasta el 16 de septiembre, inclusive, continuará abierto el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI o ‘contribución’) correspondiente al año 2024.

Como es habitual por estas fechas, en la Oficina Virtual de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga se dispone de acceso para la emisión de documentos de pago y para el pago de las deudas pendientes. Además, hasta el 16 de septiembre, se podrá obtener el documento para el pago en periodo voluntario llamando al teléfono de atención al contribuyente 951 95 70 00 o presencialmente en cualquiera de las Oficinas del Patronato de Recaudación Provincial mediante Cita Previa.

Los recibos domiciliados serán cargados directamente en la cuenta bancaria designada, con carácter general, 35 días antes de la finalización del periodo voluntario. Conviene recordar que la Diputación tiene disponible un plan de pago personalizado para aquel contribuyente que lo solicite, lo que permitirá agrupar todos los recibos dependientes del Patronato y pagarlos en cómodas cuotas mensuales.

En caso de recibos no domiciliados, puede realizar el pago con tarjeta bancaria o bizum (desde dispositivo móvil); a través del código QR que figura en la imagen adjunta, o a través de la Oficina Virtual del Patronato de Recaudación (https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/oficina-virtual/), evitando acudir de manera presencial a una oficina o entidad bancaria.

Además, el contribuyente podrá abonar sus recibos pendientes en las entidades financieras, en los cajeros automáticos, de manera presencial en las oficinas de atención del PRP (a través de los distintos datáfonos ubicados en dichas oficinas) o mediante giro postal.

Se pueden consultar todos los medios de pagos autorizados por esta Agencia en el apartado ‘Formas de Pago’ del Portal Web https://portal.prpmalaga.es/

Por razones de comodidad, desde el Patronato de Recaudación Provincial recomienda domiciliar el pago de los tributos de cobro periódico o bien emplear el certificado digital si se dispone de él.

La no recepción de la carta de pago en su domicilio no exime de la obligación del abono de la deuda. Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo: las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Los contribuyentes pueden obtener más información en el portal Web de la Agencia (https://portal.prpmalaga.es/). En caso de no localizar la ayuda que necesita, pueden ponerse en contacto con las Oficinas del Patronato de Recaudación por teléfono o presencialmente mediante cita previa.