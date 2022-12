Las propuestas contaron con la unanimidad de todos los concejales de la Corporación, destacando los éxitos deportivos y la labor solidaria de la corredora local y la vinculación de José Planas (sacerdote) y Baltasar Bandera (guardia civil) con Alhaurín de la Torre a lo largo de muchos años

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado en un Pleno extraordinario por unanimidad de todos los grupos conceder el título de Hija Predilecta del municipio a la atleta Beatriz Jiménez, y la concesión del título de Hijos Adoptivos al sacerdote Pepe Planas y al sargento de la Guardia Civil Baltasar Bandera. Todos los elegidos tienen vinculación con la localidad bien sea por razones de trabajo, familiares y de entrega al pueblo alhaurino.

En el anterior Pleno ordinario del mes de noviembre ya se aprobó el nombramiento de hijos adoptivos de la localidad del empresario Antonio Vázquez Olmedo y los fundadores y creadores del Museo Andaluz de la Educación, José Antonio Mañas y Jesús Asensi, este último a título póstumo.

En primer lugar, el honorífico título de hija predilecta ha recaído en la atleta y profesora de esta modalidad deportiva Beatriz Jiménez Tomé. Los numerosos títulos cosechados tanto en modalidad duatlón como triatlón en Andalucía y España y su labor solidaria a través del club ‘Corredoras de Alhaurín’ le hacen merecedora de este título.

Respecto a los nuevos hijos adoptivos hay que decir que José Planas Moreno, conocido como Pepe Planas o el ‘cura flamenco’, tiene una fuerte vinculación con Alhaurín de la Torre desde su juventud, cuando formó parte de los jóvenes de MIES o ‘la Reunión’, como se conocía en el pueblo a este grupo católico. Además, sigue teniendo familiares y numerosos amigos viviendo en Alhaurín y siempre que puede participa de sus tradiciones y colabora con ellas.

El sargento primero del cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre Baltasar Bandera es el segundo de los hijos adoptivos aprobados por el Pleno. Pertenece al equipo del cuerpo en Alhaurín de la Torre desde el año 2003 y actualmente es el jefe del Área de Atención al Ciudadano después de pasar por Seguridad Ciudadana durante quince años. El acto de entrega de estos galardones se llevará a cabo en las próximas semanas.

Semblanzas de los galardonados:

–Beatriz Jiménez Tomé. Nace en Alhaurín de la Torre el 18 de marzo de 1976. Hija de Antonio y Bárbara, nativos de dicho municipio. En 1997 mientras estudiaba trabajo social en la Universidad de Málaga, comienza a nadar con el equipo Máster de la Universidad. Por otro lado, su marido, Antonio García Moreno, profesor de Educación Física practicaba triatlón y fue quien la animó a que comenzará su práctica deportiva convirtiéndose en su entrenador.

Todo ello la llevó a interesarse por esta modalidad deportiva, pero nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en su modelo de vida. Se compró una bicicleta y en menos de un mes estaba participando en su primera carrera de Triatlón en Mijas. Pero su pasión por el deporte no comenzó ahí, ya de pequeña jugaba al voleibol con el equipo del colegio de los Manantiales y más tarde pasaría a jugar con el equipo juvenil de los Salesianos.

Comenzó a competir en carreras populares y medias maratones. En un principio hacía un poco de todo: travesías de natación o carreras de mountain bike, pero sus mayores éxitos han sido en triatlón, modalidad en la que la triatleta Alhaurina cuenta con un extenso palmarés. Dos campeonatos de España Absoluto de Triatlón Cross. Tercera en el Campeonato de España Absoluto de Duatlón. Tercera en el Campeonato de España de Acuatlón. Campeona de España de Master 30Maratón BTT. Tres campeonatos de Andalucía absolutos de Triatlón y duatlón. Tres campeonatos de Andalucía de Duatlón Cross y Triatlón Cross.

Vencedora de pruebas tan prestigiosas como la Media Maratón de Málaga, la carrera Urbana Ciudad de Málaga o el Triatlón de Águilas, Sevilla, Marbella, Posadas o Alhaurín de la Torre siempre llevando por bandera el nombre de nuestro municipio. Desde que comenzó nunca paró de entrenar, hasta que en 2009 quedó embarazada de su primera hija, Mara. Luego siguió compitiendo, pero cuando iba a participar con la selección española, volvió a quedarse embarazada de su segunda hija, Vera.

En 2015 vuelve a tener un parón deportivo cuando a su hija le diagnosticaron una enfermedad, volcándose por completo en el cuidado de ella. Un momento duro y de desmotivación. A raíz de ahí siguió compitiendo pero no tan alto como antes había hecho. La enfermedad de su hija marcó un punto de inflexión y le llevó a embarcarse en otra aventura, creando el Club de corredoras de Alhaurín de la Torre.

Estando en el Materno infantil veía la labor de los sanitarios y eso le llevó a su deseo de hacer algo por ayudar a los demás. De ahí decidió crear una plataforma donde las mujeres se sintieran en igualdad de condiciones, Y así nació el Club de corredoras de Alhaurín de la torre, un club deportivo y social, que ha ido creciendo y que a día de hoy aglutina a un centenar de mujeres de nuestro municipio. Y aunque todas ellas no compiten, siempre en cualquier carrera de la provincia o de Andalucía es habitual ver a una representación de las mismas.

Cada miércoles se reúnen en el circuito de San Joaquín para correr y es allí donde Beatriz de forma totalmente desinteresada entrena a todas las mujeres. Una de las grandes victorias de las corredoras es la integración de la vida familiar en el ámbito deportivo. Tienen un espacio de ludoteca para sus hijas e hijos mientras ellas entrenan.

En 2016 fue galardonada en los Premios al Deporte de Canal Sur Radio y Televisión por los valores en el Deporte que ella misma representa, por su solidaridad, del juego limpio e igualdad de oportunidades. Ese mismo año, la atleta junto con el área de deportes del municipio, ponen en marcha el Proyecto ‘Alhaurín por Sendero’ con el objetivo de impulsar las rutas senderistas por la localidad y la provincia de Málaga.

En numerosas ocasiones ha colaborado con el área de deportes a través de jornadas, talleres o visitas, así como también ha colaborado con la televisión local presentando programas de ámbito deportivo. En 2017 fue galardonada por el Instituto Andaluz de la Mujer, como una de las mujeres de la provincia de Málaga distinguida con ocasión del día Internacional de la mujer rural por su contribución al desarrollo y fomento de la práctica deportiva a través de su colectivo corredoras de Alhaurín de la Torre.

En marzo de 2020 a través del área de Igualdad de este Ayuntamiento se le otorga su nombre a una de las aulas del C.E.I.P los Manantiales, centro donde recibió sus estudios básicos de Primaria y así poner en Con 46 años, Beatriz sigue siendo una las mejores Atletas de Málaga y representa a Alhaurín de la Torre con extraordinarios resultados en disciplinas como el Atletismo y las Carreras por Montaña. Sus méritos deportivos le han otorgado el reconocimiento de Deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes y Alto Rendimiento por la Junta de Andalucía.

Pero sin duda, el carácter vocacional y solidario de Beatriz Jiménez Tomé ha calado hondamente en nuestro pueblo, participando activamente en su vida social, deportiva o educativa. Una persona enamorada de su pueblo, que decidió aportar su granito de arena y luchar por la igualdad efectiva en el ámbito deportivo llevando su nombre siempre por bandera.

-José Planas Moreno. Con apenas 23 años llega a Alhaurín de la Torre en 1971. Lo hace acompañado de diversos compañeros que como él formaban parte de los Misioneros de la Esperanza, para integrarse en la Iglesia de San Sebastián que por aquel entonces tenía como Párroco D. Antonio Sánchez García. Lo primero que hizo fue hacerse presente en la Parroquia, ofreciéndose al Sacerdote para dar catequesis a niños, jóvenes y adultos.

Después de unos meses de participación activa en la vida de la Iglesia, se dio cuenta de que si quería hacer algo realmente bueno por los niños, jóvenes y adultos, tendría que ir allí todos los días, jugar con esos niños en la calle, acercarse a los jóvenes generando confianza y ofreciéndose en la parroquia a los adultos. Para estar cerca de esos colectivos, como la entonces Parroquia no tenía salones, cuenta el Padre Planas que hablaron con una vecina del pueblo, Mari Pepa Carrasco, para que les alquilara una casa que tenía en la Calle Cantarranas.

Allí estuvieron un tiempo y como cada día acudían allí más niños y jóvenes, tuvieron también que alquilar una casa antigua en la calle Albaicín. Allí jugaban y en una de aquellas habitaciones convertida en Capilla, oraban al finalizar la jornada. Conectó enseguida con la población joven del pueblo, trabajando incansablemente en la lucha contra la drogadicción que tanto azotaba a muchos jóvenes de la localidad.

Creó grupos de jóvenes con los que se reunía en diferentes actividades, sembró la esperanza predicando la palabra y reuniendo en torno a la Parroquia a muchas personas que hoy, más de cincuenta años después, añoran a la vez que reconocen. Reconocimiento a aquella labor callada, incansable, pasando muchas penalidades, pero recibiendo también la ayuda de muchos vecinos de aquel Alhaurín de la Torre.

Aquella casa, recuerda el Padre Planas, fue el hogar para muchos niños y jóvenes, pues allí todos eran una gran familia. Posiblemente y sin exagerar, es posible que por aquella casa pasaran todos los niños y jóvenes del pueblo. Y allí muchos de ellos descubrieron su fe, ya que se formaban en torno a ella. Organizaron muchas actividades dedicadas a los niños y jóvenes: recuerda D. José Planas las que se realizaban a Sierra Nevada donde lo normal era que llegaran a ir hasta cuatro autocares.

Estuvo en nuestro pueblo desde 1971 hasta 1986. Quince años de trabajo inagotable, voluntarioso, siempre en pro de los demás, sembrando la alegría y la esperanza allá donde predicaba y ayudaba. Sin duda alguna, puso los cimientos de esa gran Parroquia en la que se convirtió San Sebastián y la Inmaculada Concepción con el paso de los años.

Pero no solo se quedó en la incansable labor de ayuda a los jóvenes. El Padre Planas, que aún en aquella época no era Sacerdote, organizó las primeras campañas de Navidad en la historia del pueblo. Recogida de juguetes, de alimentos y productos de primera necesidad para la población más desfavorecida de Alhaurín de la Torre, fueron los pilares del Cáritas Parroquial que tenemos en la actualidad. No se conformó D. José Planas con todo lo narrado. Llevó el espíritu de la solidaridad a muchos hogares de Alhaurín de la Torre.

Personas hasta entonces reacias a ello se involucraron en la ayuda a los más desfavorecidos, en la lucha contra la drogadicción, en las campañas de navidad y hasta en llenar los salones parroquiales entonces ínfimos o la cafetería más conocida de aquella época como era Las Palmeras, para aquellas reuniones de jóvenes y no tan jóvenes que sacaron del camino equivocado a tantos y tantos alhaurinos y alhaurinas.

Confiesa que no iba para Sacerdote. Pero un día recibió la llamada del entonces Obispo de Málaga, D. Ramón Buxarráis Ventura, que le propuso ir a una localidad del interior de la provincia de Málaga y repetir allí la experiencia que había puesto en práctica en Alhaurín de la Torre. Y en ese pueblo, comienza su etapa pastoral. Tal es así, que cuando de nuevo es llamado por el Obispo para otra responsabilidad, los vecinos se niegan a dejarle marchar. Es D. Ramón Buxarráis el que le propone ser ordenado sacerdote.

Y tras su ordenación de nuevo es destinado a esa localidad no ya por reclamo, sino por aclamación de sus vecinos. Cercano, conversador, bondadoso, simpático hasta límites extraordinarios, la peculiar manera del Padre Planas de ejercer su Ministerio han hecho que en todas las Parroquias por las que ha pasado desde Villanueva de la Concepción, Madre de Dios, Bonaire y La Luz en Málaga, la de Campanillas, la de San Juan de Antequera o ahora en la de Nuestra Señora de los Ángeles en la popular barriada malagueña de Miraflores de los Ángeles, hayan visto los templos llenos de personas de todas las edades que han sabido en muchos casos cambiar su modo de vida gracias a él.

Cuando se le pregunta por Alhaurín de la Torre su respuesta es breve pero concisa: “A ese pueblo se lo debo todo”. Quizá por ello su familia viva aquí y esta sea su segunda residencia, lugar en el que se encuentra con aquellos jóvenes de antaño que hoy le hablan con el cariño y la admiración con la que se le pueda hablar a un padre, un hermano o un amigo.

-Baltasar Bandera Arjona nació en Málaga en 1963. Criado en el barrio de la Victoria, cursa sus estudios en el Colegio de San Agustín. Aunque su vocación inicial era estudiar química y profesionalizarse. En esa rama, el 17 de septiembre de 1984 ingresa en la Guardia Civil. Casado y con una hija, confiesa que la vocación por ser Guardia Civil no es por tradición familiar, aunque su padre y uno de sus hermanos hayan pertenecido al Cuerpo.

Recién ingresado en la Guardia Civil, es destinado a Santa Cruz de Tenerife, concretamente a su Aeropuerto y al Puesto de Granadilla de Abona. Tras tres años, le envían al País Vasco en los años más sangrientos del terrorismo. Así en junio de 1988 es destinado a Bilbao, concretamente a la localidad de Ondarroa, lugar en donde estaba destinado su hermano y allí ascendió al empleo de Cabo. Posteriormente es destinado al puesto de San Salvador del Valle en Barakaldo.

En Comisión de Servicio, fue enviado al Destacamento de Seguridad de la Refinería de Somorrostro, donde el 1 de marzo de 1991, la banda terrorista ETA se cruzó en su camino. Un camión bomba cargado con 80 kilos de amonal, hizo explosión junto al Destacamento y provocó muchos heridos, entre ellos Baltasar, que fue ingresado en el hospital con diversos politraumatismos, aunque confiesa que lo que más le afectó fue el daño psicológico. El llamado “síndrome del País Vasco”.

Por este triste atentado, en el año 2000 le es concedida la Encomienda de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Además está en posesión de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil, Medalla al Mérito Militar y la Cruz, Encomienda y Placa de la Real Orden de San Hermenegildo. Tras su destino en el norte de España, vuelve a Andalucía y tras pasar por Tolox, Pizarra, Huelin en Málaga Capital, Benalmádena en donde asciende a Sargento, Pilas y Osuna en la provincial de Sevilla y Nerja, recala en Alhaurín de la Torre el 3 de junio de 2003.

Hoy, tras casi veinte años destinado en nuestro pueblo, Baltasar Bandera Arjona, conocido por todos como el Sargento Primero Baltasar, es Jefe del Área de Atención al Ciudadano, dependencia a la que llegó en 2018 tras quince años en Seguridad Ciudadana, lo que le hizo conocer a muchas personas, colectivos, asociaciones y Cofradías. Aunque a él no le gusta hablar de ello, Baltasar ha ayudado a muchas personas en una faceta humanitaria desconocida para la mayoría.

Gente sin apenas recursos , o con problemas familiares y/o sociales a los que el Sargento Primero Baltasar Bandera, ha ayudado de manera totalmente desinteresada. Está muy vinculado a muchos colectivos de los que conforman el tejido asociativo de Alhaurín de la Torre, donde es muy querido por su bondad, cercanía y afabilidad. No hay problema que no pueda solucionarse gracias a su ayuda. Amigo de sus amigos y hasta de quienes no lo son, Baltasar lleva el nombre de nuestro pueblo por bandera allá a donde vaya.

Probablemente podría haber ascendido en su carrera y ser hoy Subteniente o quizá Oficial, pero manifiesta que se queda con Alhaurín de la Torre para siempre, porque es un pueblo que no solo acoge de corazón a la Guardia Civil, sino que siempre ha acogido a su persona con cariño.

