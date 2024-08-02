El Ayuntamiento aprueba un crédito extraordinario de un millón de euros para el inicio de la construcción del centro, para el que la Junta de Andalucía aportará otros tres millones. Se ubicará junto al centro de día La Esperanza y tendrá capacidad para unas 50 persona

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado esta mañana, en la sesión de Pleno correspondiente al mes de agosto, un crédito extraordinario de un millón de euros con cargo al programa de acción social del Presupuesto municipal de este año para destinarlo a la construcción de un centro residencial para mayores. Se trata del proyecto que presentaron hace unas semanas el alcalde, Joaquín Villanova, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López en visita a la localidad.

El centro se emplazará en una parcela anexa a la actual unidad de estancia diurna de La Esperanza de Alhaurín y la inversión total sumará cuatro millones de euros. El Consistorio aportará un millón y la Junta de Andalucía los otros tres. Contará con capacidad para unas 50 personas.

Será la primera residencia pública para personas mayores del municipio y ha sido promovida por el Ayuntamiento, siendo uno de los 14 proyectos seleccionados en la provincia por la Consejería de Inclusión Social dentro de una línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones con cargo a fondos europeos, para la reforma o construcción de equipamientos para la tercera edad o para personas con discapacidad.

Alhaurín de la Torre contará por tanto con una subvención de tres millones de euros de la Junta, lo que supone el 75% del total. Con la modificación de créditos aprobada por el Pleno se da otro paso más necesario para la licitación y adjudicación del contrato de obras del edificio, cuyo proyecto ya está terminado.

En la provincia de Málaga la inversión total será de 25,7 millones, de los cuales 18,8 millones están subvencionados por la Junta de Andalucía. Inicialmente, esta línea de subvenciones contaba con 73,3 millones y se ha duplicado su cuantía gracias a la reasignación de fondos Next Generation al extenderse el plazo de ejecución hasta 2026.

El punto, que ha sido defendido por el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, ha contado con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y Con Andalucía.