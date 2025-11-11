Se da prioridad a las actuaciones para mayor control y eficiencia del abastecimiento y el aprovechamiento del agua (28 millones) y para la mejora de la movilidad en el interior de la provincia (18,3 millones)

Se incrementarán casi un 5% las transferencias a los municipios, que inicialmente alcanzarán los 62,3 millones de euros

El gasto social se sitúa en 88,9 millones de euros, destacando los 52,1 millones de euros para ayuda a domicilio a personas dependientes, con un aumento del 9,6%

Francisco Salado resalta que las cuentas responden a las necesidades de desarrollo de la provincia para seguir creando empleo, riqueza y oportunidades

El presupuesto global de la Diputación de Málaga (incluyendo la propia institución y sus entes y consorcios) superará por primera vez los 500 millones de euros en el ejercicio de 2026. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha presentado, junto al equipo de gobierno, las cuentas para el año que viene, destacando que son fruto del dinamismo de nuestra provincia y de la buena gestión de la Diputación.

Y ha resaltado que las inversiones alcanzarán el año que viene una cifra récord, 96 millones de euros (un 26% más que las de este año). Solo desde la institución provincial se favorecerá una inversión de 87,5 millones de euros, tanto las que realice de manera directa la Diputación como las que lleven a cabo ayuntamientos y entidades gracias a las transferencias de la institución. A ello hay que unir casi cuatro millones de euros del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, especialmente para nuevos contenedores y maquinaria; otros 4,7 millones del Consorcio de Bomberos para nuevos vehículos y equipos; y unos 400.000 euros del Consorcio Provincial del Agua.

“Uno de cada cinco euros se destina a inversiones para seguir siendo el motor de la provincia y dando respuesta a los problemas y necesidades de los malagueños. La provincia de Málaga está viviendo un momento de desarrollo histórico sin parangón, y desde luego por la Diputación de Málaga no va a quedar que lo aprovechemos para seguir creando empleo, riqueza y oportunidades, para mejorar nuestra calidad de vida y nuetro futuro”, ha subrayado.

Salado ha lamentado la complejidad que de nuevo ha vuelto a tener el personal técnico del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria para elaborar las cuentas para el año que viene, ya que el Gobierno central solo ha aprobado, en el mes de septiembre, una orden ministerial con normas generales, en las que no se concreta ni la regla de gasto ni el techo de gasto, ni se realiza ninguna indicación sobre los fondos a recibir por parte del Estado.

“Además, llevamos con Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, por lo que cada año se complica aún más la realización del presupuesto. Así que hemos optado por hacer unas previsiones de ingresos muy prudentes y moderadas”, ha añadido.

Para 2026, los presupuestos de todo el sector público de la Diputación ascienden a 516,21 millones de euros, lo que supone un 12,3% más que los de este año. Las cuentas que más se incrementan son las de la Diputación, que alcanzan los 382,26 millones de euros (46 millones de euros más que este año). Y a ellas se unen las del Patronato de Recaudación Provincial (40,32 millones), el Consorcio Provincial de Bomberos (37,10 millones), el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (32,15 millones), Turismo y Planificación Costa del Sol (18,52 millones), el Consorcio Provincial del Agua (4,76 millones), el Consorcio de la zona nororiental (775.929 euros) y la Fundación Madeca (318.000 euros).

Prioridades

“El desarrollo de la provincia -ha apuntado Salado- pasa por dos aspectos fundamentales: por un lado, contar con las infraestructuras adecuadas para mejorar el almacenamiento y el aprovechamiento del agua, garantizando las reservas y el abastecimiento tanto a la población como al sector agroalimentario; y, por otro, dar respuesta urgente a los problemas de movilidad que acucian a la provincia. Y, en función de los recursos económicos con que contamos, hemos concentrado buena parte de las inversiones en abordar esos problemas”.

Al respecto, ha recalcado que, un año más, pese a que la situación de las reservas hídricas es mejor que la de los últimos años, buena parte de los esfuerzos se dedican a avanzar en la eficiencia y la digitalización del ciclo integral del agua para garantizar un mayor control y evitar fugas en las redes de abastecimiento. En principio, se destinan de manera directa 28 millones de euros a este tema prioritario.

Y el presidente de la Diputación también se ha referido a otra de las prioridades de la provincia, la mejora de la movilidad, en la que la Diputación también centra sus recursos para mejorar las comunicaciones en el interior de la provincia y contribuir al desarrollo del medio rural, luchando además contra la despoblación. En este caso, para el año próximo hay previstas inicialmente actuaciones en la red viaria provincial por un total de 18,3 millones de euros, lo que supone un 18% más que este año.

Salado ha destacado, igualmente, que la Diputación vuelve a demostrar una vez más que es la mejor aliada de los municipios, lo que se traduce en mayores recursos económicos para los pueblos y ciudades de la provincia. Las transferencias a los ayuntamientos, tanto para hacer frente a servicios y programas que prestan los municipios como para inversiones, se situarán en 62,3 millones de euros, un 4,7% más que las de este año. El grueso lo constituyen el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (39,8 millones de euros) y las subvenciones para diversos proyectos que se conceden a través de la Oficina de Atención a los Alcaldes (10,1 millones de euros).

Paralelamente, ha recordado que los presupuestos son documentos vivos, que van sufriendo modificaciones, como la incorporación de remanentes, que permiten, por ejemplo, incrementar las transferencias a los municipios con nuevos planes de asistencia económica o poner en marcha nuevos proyectos o iniciativas.

Inversiones

Por lo que se refiere a las inversiones, de nuevo destacan las referidas al ciclo integral del agua, que en principio engloban casi 28 millones de euros. Se destinarán 12,9 millones de euros para la digitalización y mejora en el control de consumo de agua además de otros 8,3 millones de euros en obras de modernización del abastecimiento. También habrá dos millones de euros para depuración y alcantarillado, a los que se unirán 4,7 millones del Consorcio Provincial del Agua.

En materia de carreteras, la inversión prevista será de 18,3 millones de euros, de los que 14,7 millones se dedicarán a un nuevo plan de refuerzo de firmes en 17 carreteras y a mejoras estructurales en otras vías de la red provincial, entre las que destacan la rehabilitación estructural y estabilización de la plataforma de la MA-7401, de acceso a Benaoján, con 3,7 millones de euros; y el arreglo de la MA-3107, de Benamargosa a Riogordo, que contará con 1,4 millones de euros.

Otros dos millones de euros van para conservación y mantenimiento y, además, en torno a 1,6 millones de euros se dedicarán a actuaciones específicas relacionadas con la mejora de la seguridad vial, como la reposición de barreras o la señalización horizontal.

Otras inversiones destacadas en infraestructuras y equipamientos son los 4,4 millones de euros para las obras de los nuevos parques de bomberos de Pizarra y Rincón de la Victoria y para la reforma del de Coín; y otros tres millones de euros (a los que el año próximo se sumarán cinco millones más) para llevar a cabo actuaciones de restauración de las iglesias de los pueblos pequeños.

En materia medioambiental, se contemplan 1,1 millones de euros para proyectos de biomasa y de otras energías renovables, y 600.000 euros para continuar el equipamiento del centro de investigación y experimentación contra el cambio climático, Málaga Viva Lab. También habrá un millón de euros para nuevos proyectos de la Senda Litoral.

Se financia con 1,8 millones de euros el avance de las obras de construcción del Centro de Día para Mayores en Antequera y se dedican 700.000 euros para adaptar la antigua residencia La Vega, en Antequera, como centro de atención a personas con trastorno de espectro autista.

Y continuará la aportación de la Diputación a las obras del tejado de la Catedral con un millón de euros, reservando también 100.000 euros para el proyecto del Auditorio de Málaga.

También destacan los recursos previstos por la Diputación de Málaga para la promoción cultural (8,5 millones de euros), para la promoción del deporte y mantenimiento de instalaciones (5,8 millones) y para mejora de la ciberseguridad y del equipamiento informático (4 millones de euros).

Gasto social

En el ámbito de la atención a las personas, también hay un leve incremento del montante global respecto al año pasado, situándose en 88,9 millones de euros. Del total, sobresalen los 52,1 millones de euros para ayuda a domicilio a personas dependientes (un 9,6% de incremento) y los 6,8 millones de euros para las diversas ayudas dirigidas a familias y colectivos vulnerables.

El proyecto Málaga no caduca se dota con dos millones de euros; las iniciativas de promoción de la igualdad de género y erradicación violencia contarán con un millón de euros y la prestación de asistencia en centros especializados y los servicios a personas mayores y dependientes dispondrán de 800.000 euros, a los que se suman unos 600.000 euros para proyectos de cooperación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Fomento del empleo

Por otra parte, en el capítulo de fomento del empleo se dedican 2,2 millones de euros a los planes de Primera Oportunidad, para facilitar el acceso al mercado laboral de los egresados universitarios y de los graduados en Formación Profesional, y al plan de apoyo a la contratación de personas desempleadas.

Igualmente, se destinan 3,2 millones de euros al desarrollo de proyectos para mejora de la formación y la empleabilidad de personas desempleadas, destacando los itinerarios de inserción del proyecto europeo EnRuta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Y habrá 1,1 millones de euros en diversas líneas de ayuda de apoyo al emprendimiento.

A ello se unen 18,5 millones de euros para la promoción turística provincial y 7,2 millones de euros para impulso del sector agroalimentario y del tejido empresarial, con un incremento del 22% respecto al año pasado.