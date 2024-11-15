(PSOE Alhaurín de la Torre) Lo único que se les transmitió fue la obligación de presentarse a sus puestos para trabajar a puerta cerrada

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha acusado al alcalde del municipio, Joaquín Villanova, de poner en peligro a los trabajadores municipales durante la DANA.

Según la queja que los sindicatos UGT y CSIF han elevado al Ayuntamiento, no hubo comunicación oficial a los trabajadores respecto al protocolo a seguir ante la alerta roja decretada por riesgo extremo de lluvias y lo único que se les transmitió de forma no oficial fue la obligación de presentarse a sus puestos para trabajar a puerta cerrada.

Márquez ha asegurado que se trata de una “irresponsabilidad” por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. “Nos ha sorprendido escuchar estos días al alcalde criticar públicamente a empresas privadas por haber mantenido su actividad y puesto en peligro a los trabajadores, que es exactamente lo que él ha hecho con los trabajadores municipales. El señor Villanova no ha cumplido con su deber. Tenía que haber suspendido la actividad laboral en el ayuntamiento a excepción de los servicios mínimos. No lo ha hecho, no ha velado por la seguridad de los trabajadores”, ha expuesto.

En el escrito remitido al consistorio, UGT y CSIF muestran su “profunda preocupación” y formalizan una queja “respecto a la negligente gestión de personal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la jornada del miércoles 13 de noviembre de 2024”.

Tras recordar que el martes por la noche se emitió la alerta roja y se comunicó el cierre de centros educativos, aseguran que “en ningún momento hubo correo electrónico ni comunicación oficial corporativa respecto al protocolo a seguir por parte de los trabajadores municipales ante este tipo de situaciones de emergencia, lo que supone una gran falta de previsión laboral y consideración personal”.

“Tan solo existieron de forma puntual, comunicaciones informales por llamadas o mensajes telefónicos ante las dudas y la preocupación expresadas por los trabajadores. No hubo una información clara de servicios mínimos, no se ofreció la posibilidad (Recogida en el nuevo Real Decreto-ley 7/2024) de teletrabajar y se transmitió a los trabajadores, en todo momento de forma no oficial, la obligación de presentarse a sus puestos para trabajar “a puerta cerrada” en el caso del personal de oficina. Al personal que trabaja en el exterior, en servicios no esenciales de auxilio y labores paliativas de daños, se les dio indicación de seguir realizando sus tareas”, detalla el escrito.

“A las 13 horas del miércoles 13 de noviembre, momento en que la intensidad de la lluvia era especialmente torrencial y con muchas vías de comunicación ya afectadas, se recibe un correo electrónico para permitir a los trabajadores que vuelvan a sus viviendas. Se trataba de un momento especialmente peligroso para salir a la calle y especialmente, desplazarse en cualquier vehículo.

En el caso de los trabajadores que trabajan en exteriores, algunos recibieron comunicación de sus encargados en este sentido y otros no, con la inseguridad y discriminación que esto supone”, relatan los sindicatos. UGT y CSIF consideran que “la situación de alerta roja, que implica un riesgo significativo para la seguridad de las personas, debería haber llevado al Consistorio a suspender las actividades laborales, exceptuando los servicios mínimos, priorizando así la integridad física de sus empleados”.