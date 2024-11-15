Presentada la campaña municipal del Área del Mayor , que prevé reducciones de precios en productos y servicios de entre el 5 y el 20%, además de algunas actividades de sala en el Polideportivo a mitad de precio. Será indispensable presentar el carnet de socio del Centro Municipal San Sebastián

El Área del Mayor del Ayuntamiento, que dirige Miguel Pacheco, ha presentado una campaña por la cual las personas que dispongan del carnet de socio del Centro Municipal San Sebastián podrán beneficiarse de una serie de descuentos en una veintena de establecimientos a la hora de realizar sus compras o disfrutar de un servicio. La iniciativa ha sido presentada hoy por el alcalde, Joaquín Villanova; el edil del Área, Miguel Pacheco; y las técnicas y trabajadoras del área.

El espectro de comercios y pymes que se han adherido es lo bastante amplio y diverso, ya que que en ellos se ofrece todo tipo de bienes, servicios y productos de los que los jubilados y pensionistas pueden hacer uso y disfrute: tiendas de alimentación, ópticas, peluquerías, cafeterías, viveros o comercios de moda y calzado, así como en algunas actividades de sala del Polideportivo Cubierto Municipal de El Limón (que quedarán a mitad de precio), gracias a la colaboración del Área de Deportes. Los descuentos oscilan entre un 5 y un 20% del importe original, además de, en otros casos, a obtener la ventaja de precios especiales cerrados para la población mayor. Para hacer efectivo este descuento, es imprescindible que presenten su carnet de socio.

Esta iniciativa, que ya se puede disfrutar a lo largo de los próximos meses, lleva realizándose algunos años, pero en esta campaña se han adherido más establecimientos, hasta un total de veintidós, y es por tanto la de mayor calado en cuanto a volumen de negocios y posibilidades de descuentos para los mayores.

El concejal responsable ha agradecido la disposición de todos estos comercios a la llamada del Centro del Mayor para contribuir a mejorar el bolsillo de los mayores a la vez que se favorece e incentiva las compras en el comercio local.

Los establecimientos adheridos a la campaña son: Zapatería Gázquez Bravo; Lencería Luna; Bar La Torre; Centro Médico Marín; Jaleo’s Moda; Óptica Estilo; Ecoyurveda; Alexa’s Restaurante; Peluqueria Patri; Papelería Más que Papel; Centro Auditivo Audison; Electrónica Cuenca; Para Ti Complementos; Joyería Logón; Sayama; Soho 13; Torrephone; Supermercado I Love Bio; Viveros Guzmán; Papelería Alfil, y Peluquería Santos, además de los recintos deportivos municipales.