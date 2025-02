(PSOE) Los socialistas visitan la zona con el comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA

El portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha advertido del riesgo de inundabilidad para el municipio que supone la construcción de la estación depuradora (EDAR) Málaga Norte en la Vega de Mestanza. Márquez ha acompañado hoy al comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA, José María Ángel Batalla, en su visita a la zona.

“Le hemos pedido al comisionado que venga a conocer Mestanza, ya que los destrozos que se han provocado y el fallecimiento de un vecino por la última DANA pueden ser aún más si se construyera aquí esa depuradora. Una depuradora que va a tener una plataforma de hormigón de 4,5, que se va a convertir en una barrera artificial y que puede hacer que el agua vaya hacia la zona de Santa Amalia”, ha explicado. Márquez ha recordado que el Gobierno ha destinado a Alhaurín de la Torre un millón de euros para arreglar los destrozos de las inundaciones provocadas por la DANA.

“No queremos ser cómplices de que, en una década, o en dos décadas, aquí tengamos una catástrofe y que no digan que no luchamos lo suficiente. Los vecinos y vecinas tenemos que tomar conciencia, no solo de los olores, de una infraestructura que no tiene que estar aquí, tiene que estar donde estaba previsto, junto a la ampliación de la de Málaga capital. Queremos empujar para que esto no sea nunca una realidad y que entre todos hagamos un Alhaurín de la Torre mucho más disfrutable y de calidad”, ha concluido.