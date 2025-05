(PSOE) El pleno de este viernes debatirá la moción presentada por los socialistas que ha originado la reacción del gobierno municipal

El portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha destacado que “gracias a la insistencia de los socialistas” el consistorio ha decidido aplicar descuentos en los precios públicos de las piscinas municipales. De esta forma, ha explicado que el anuncio del equipo de gobierno es una respuesta a la moción presentada por el PSOE que se ha incluido en el pleno que se celebra este viernes.

En esa moción, el PSOE insta al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a proceder a la revisión inmediata de la ordenanza municipal que regula los precios públicos de las piscinas municipales, con el objeto de aplicar tarifas más justas y accesibles. Asimismo, insta al consistorio a poner en marcha una tarjeta con bonificaciones en los precios públicos de las actividades y servicios de deporte para las familias con pocos recursos, familias numerosas del municipio, personas jubiladas y menores de 20 años.

Márquez ha explicado que la última modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos de las actividades y servicios de deportes supuso un incremento de las tarifas de las piscinas públicas del municipio. De esta forma, se estableció un precio de 2 euros para socios y de 8 euros para no socios de lunes a viernes; de 4 euros para socios y 15 euros para no socios en sábados, domingos y festivos, y de 40 euros para socios y 70 euros para no socios para el bono de temporada. Para beneficiarse de la condición de socio es obligatorio el pago de 20 euros al año, según lo reflejado en la nueva ordenanza municipal.

“Estos precios públicos han supuesto un tremendo incremento con respecto a los que había hasta el año pasado. Antes de la modificación, los empadronados en el municipio pagaban solo 1 euro de lunes a viernes y 2 euros sábados y domingos, mientras que, para los no empadronados, la tarifa era de 5 euros y de 8 para los fines de semana. El bono de temporada completa tenía un precio de 30 euros para empadronados y 100 euros para no empadronados. Este encarecimiento llevó a una reducción del acceso a estas instalaciones y afectó negativamente a la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, detallan los socialistas en la moción.

Ante la indignación y la preocupación de los vecinos, el PSOE se movilizó y presentó esta moción que ha motivado la reacción por parte del equipo de gobierno.