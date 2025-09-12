Durante el pleno celebrado hoy, VOX ha insistido en la urgencia de adoptar medidas inmediatas tras el último tiroteo en el municipio, reclamando al equipo de gobierno del PP que rectifique su postura y actúe con responsabilidad. El alcalde, Joaquín Villanova (PP), se ha limitado a justificar lo ocurrido argumentando que se trata de un acto “casual y esporádico” procedente de la Costa del Sol, restando importancia al hecho de que se produjera en Alhaurín de la Torre. Según Villanova, los presuntos delincuentes “no son del pueblo”, responsabilizando además a la “caótica situación que vive la Guardia Civil” y echando balones fuera.

El portavoz de VOX en Alhaurín de la Torre, José Luis Jiménez, ha lamentado que el equipo de gobierno rechazara en el pasado pleno la moción presentada por su grupo municipal para reforzar la seguridad en el municipio. “El PP aseguró que todo estaba bien y que no había motivos para preocuparse, pero la realidad se ha impuesto una vez más: hoy tenemos que lamentar un tiroteo en nuestras calles”, ha afirmado Jiménez.

VOX recuerda que en aquella moción se advertía de que los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejaban un aumento de la criminalidad en la provincia y en Alhaurín de la Torre. En el municipio, por ejemplo, se registró en el primer trimestre de 2025 un incremento del 20% en las lesiones graves y riñas tumultuarias, del 33,3% en delitos contra la libertad sexual, del 20,6% en hurtos, del 15% en sustracción de vehículos y de un 300% en el tráfico de drogas. “Es evidente que Alhaurín de la Torre no es ajeno a la ola de inseguridad que vive la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce”, ha explicado el portavoz.

Jiménez ha recordado además que hace apenas unos días la propia Policía Local reconocía públicamente la falta de agentes en la jefatura del municipio. “Lo que denunciamos en el pleno lo corroboran ahora los propios profesionales que están sobre el terreno, los que día a día se juegan la vida velando por nuestra seguridad. No se les puede pedir más mientras siguen sin medios y sin el número de efectivos necesarios”, ha señalado.

En su propuesta, VOX pedía adecuar la plantilla de la Policía Local a las necesidades reales del municipio, dotar a los agentes de los medios materiales adecuados, impulsar formación frente a nuevas formas de delincuencia, descentralizar los servicios de seguridad a todos los núcleos urbanos y organizar campañas de prevención entre la población. “Era una propuesta de sentido común, ajustada a la legalidad y basada en datos, pero el PP la rechazó alegando que todo estaba bien. Hoy los vecinos comprueban con preocupación que sigue sin ser así”, ha subrayado Jiménez.

El portavoz ha advertido que los vecinos de Alhaurín de la Torre viven con creciente sensación de inseguridad. “No se trata de generar alarma, se trata de asumir la realidad y dar soluciones. No podemos permitir que las familias vivan con miedo ni que la delincuencia siga campando a sus anchas”, ha concluido.