(PSOE) Los socialistas hablan de una “casta de privilegiados” contratados a través de empresas privadas



La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Micaela García, ha denunciado las “políticas de enchufismo” del PP en el municipio. “Llevamos años denunciándolo; es un hecho irrefutable”, ha afirmado, subrayando que basta con revisar las actas de pleno, las intervenciones de los concejales, las notas de prensa y las mociones para comprobarlo.

García ha recordado que “en 2012 Joaquín Villanova votó, junto al Partido Popular, un cambio legal que redujo drásticamente el presupuesto destinado a la contratación de empleados públicos con dos objetivos claros”. “El primero, seguir contratando a sus afines, pero a través de empresas privadas; y el segundo, impedir la fiscalización por parte de la oposición”, ha detallado.

La edil ha insistido en que “no se puede tapar el sol con un dedo”, señalando que “hoy todo el mundo sabe —es vox populi— quiénes conforman esa casta de privilegiados contratados por estas empresas privadas”. En este sentido, ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: “Quejarse está bien, alivia, pero no transforma nada. Lo que realmente transforma es cambiar tu voto”, ha concluido.