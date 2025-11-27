Se instalará en el Recinto Ferial en horario de 9.30 a 13.45 horas y es necesario pedir cita previa a través de la web www.itvcita.com o a través del teléfono 959 99 99 99. Los ciclomotores deben pasar la primera inspección a los tres años y, después, cada dos años

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) informa de que en los próximos días una unidad de ITV Móvil se desplazará a Alhaurín de la Torre para facilitar el acceso a la inspección técnica preceptiva de ciclomotores de dos ruedas a los vecinos del municipio y localidades cercanas.

La unidad móvil se instalará en el Recinto Ferial el próximo 19 de diciembre de 2025, en horario de 09:30 a 13:45 horas. Los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV a los tres años desde la fecha de matriculación inicial, y posteriormente cada dos años.



Para poder ser atendido es obligatoria la solicitud de cita previa, que puede realizarse a través de la web www.itvcita.com o llamando al teléfono 959 99 99 99. Por motivos de salud pública, el pago solo podrá efectuarse mediante tarjeta bancaria o carta de pago.

Para cualquier duda o consulta, los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico ITV-movil@veiasa.es o llamar al teléfono 955 04 40 43.