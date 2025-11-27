Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Burger King busca dependientes/as con contrato indefinido y formación

Burger King está buscando incorporar dependientes/as para su restaurante en Alhaurín de la Torre, ofreciendo un atractivo contrato indefinido con diferentes opciones de jornada parcial y turnos rotativos, y un salario regido por convenio. La empresa de restauración valora la actitud, las ganas de aprender y la capacidad de trabajar en equipo, priorizando el talento humano, aunque la experiencia previa es considerada un plus, proporcionando formación a quienes la necesiten. El rol es dinámico e implica diversas tareas, desde la atención y cobro a clientes hasta la preparación de las hamburguesas a la parrilla, la gestión de pedidos para sala y delivery, y la colaboración en las labores de limpieza y reposición. Burger King destaca un sólido plan de carrera que ofrece la posibilidad de alcanzar puestos de gerente en poco tiempo, además de beneficios sociales como la Retribución Flexible, que incluye ticket restaurante, y un pack de descuentos exclusivos.

Oferta encontrada en el portal de empleo de Burger King

DomusVi Fuentesol ofrece 1.383 €/mes a auxiliares de enfermería

El centro residencial DomusVi Fuentesol está buscando incorporar a dos Gerocultores/as – Auxiliares de Enfermería para cubrir vacantes con un contrato laboral temporal de seis meses (180 días), ofreciendo una jornada completa con turnos rotativos (mañana, tarde y noche). El salario bruto mensual es de 1.383 €, con las pagas extras prorrateadas. Los candidatos deben poseer formación en Servicios Socioculturales, Enfermería o Sanidad, y se integrarán en un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso, con opciones de conciliación y desarrollo profesional. Sus tareas principales incluyen la higiene diaria de los residentes, los cambios posturales, ayudar en la alimentación e hidratación, hacer las camas y recoger la ropa. También colaborarán en la asistencia general del centro, ayudarán en los desplazamientos a terapias y, bajo indicación de Enfermería, podrán administrar cierta medicación oral, excluyendo fármacos específicos de riesgo.

Oferta publicada por el Servicio Andaluz de Empleo

Empresa de distribución busca un mozo/a de almacén fijo-discontinuo

Una empresa de distribución ubicada en Alhaurín de la Torre está buscando un Mozo/a de Almacén con un contrato de trabajo fijo-discontinuo, con una duración prevista superior a seis meses, para una jornada completa en turno de mañana. El horario establecido es de lunes a viernes, de 6:00 a 14:00 horas. El salario ofrecido para este puesto de categoría de aprendiz es de 1.250 euros brutos al mes. La persona seleccionada será responsable de las tareas esenciales de almacén, incluyendo la recepción de mercancía, su correcta colocación en el depósito y la preparación eficiente de los pedidos para su posterior distribución. Es un requisito obligatorio para optar a esta vacante que el candidato posea vehículo propio, dada la ubicación del centro de trabajo y el horario de inicio de la jornada.

Oferta de empleo publicada por el Ayuntamiento de Málaga

Se busca pintor y reformista para trabajos temporales o por horas en Mijas

Se ofrece una oportunidad para pintores y reformistas autónomos o profesionales que busquen trabajos puntuales o por horas en la zona de Mijas (Málaga). Esta publicación, más que una oferta de empleo tradicional, es una demanda de servicios especializados en pintura industrial, reformas generales, rehabilitación de fachadas, albañilería, tratamientos de humedades, yeso y mortero. La persona o profesional deberá contar con una probada experiencia en el sector y ofrecer disponibilidad total (24 horas al día, 365 días al año) para atender tanto a particulares como a empresas y comunidades. El tipo de vinculación laboral es muy flexible, admitiendo modalidades de Tiempo Completo, Temporal, Tiempo Parcial y Por Horas, y el salario será acordado en función del proyecto y las necesidades del cliente. Se pide la capacidad de ofrecer precios competitivos y presupuestos sin compromiso para adaptarse a diversas necesidades.

Oferta vista en el portal Tablondenauncios.com

Talleres Rebollo Málaga busca un Montador/a de Carpintería de Aluminio con contrato indefinido en Alhaurín

Talleres Rebollo Málaga está buscando un Montador/a de Carpintería de Aluminio para unirse a su equipo en Alhaurín de la Torre. La oferta es para un puesto con contrato indefinido, jornada completa y un salario bruto anual competitivo que oscila entre 18.000 € y 24.000 €. Se requiere una experiencia mínima de dos años en instalaciones del sector, especialmente en fachadas ventiladas y muros cortina, además del manejo de herramientas de mano. Aunque no se exigen estudios mínimos, se buscan candidatos con conocimientos en aluminio, metales, mecánica industrial y carpintería en general. La empresa valora positivamente cualidades como la responsabilidad, la capacidad de trabajar o liderar un equipo, y contar con la formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) necesaria para el sector del metal, además del carné de conducir tipo B.

Oferta de empleo encontrada en Infojobs

Carretilleros y mozos Adecco gestiona 6 puestos indefinidos con incorporación inmediata en Alhaurín de la Torre

La consultora Adecco gestiona la búsqueda de seis profesionales (dos Carretilleros/as y cuatro Mozos/as) para una empresa de logística de productos hortofrutícolas en Alhaurín de la Torre, ofreciendo un puesto estable con contrato indefinido a jornada completa e incorporación inmediata. Los candidatos deben tener al menos la ESO y, en el caso de los carretilleros, carné vigente. Se requiere disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde, así como la capacidad de realizar tareas físicas. Las funciones incluyen el manejo seguro de carretillas para el traslado y almacenamiento de mercancías, carga y descarga, organización del almacén, control de stock y el estricto cumplimiento de las normas de seguridad. La empresa ofrece un ambiente de trabajo agradable y colaborativo, valorando el esfuerzo y la dedicación del equipo en un sector dinámico como es el de la alimentación.

Oferta de empleo encontrada en la web de Adecco

