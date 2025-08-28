(PSOE Málaga) «El presidente de la Junta ha decidido entregar como botín del dinero público a las empresas sanitarias privadas mientras miles de andaluces y andaluzas esperan meses para ser atendidos en la sanidad pública que hemos construido entre todos», ha dicho la parlamentaria andaluza Isabel Aguilera

La parlamentaria socialista andaluza Isabel Aguilera ha denunciado esta mañana a las puertas del Hospital de la Serranía de Ronda el nuevo plan del Gobierno de Moreno Bonilla para transferir 533 millones de euros a la sanidad privada, calificándolo como “otro saqueo a las arcas de la sanidad pública” y una “sentencia de muerte al sistema sanitario público andaluz”.

“El presidente de la Junta ha decidido entregar como botín del dinero público a las empresas sanitarias privadas mientras miles de andaluces y andaluzas esperan meses para ser atendidos en la sanidad pública que hemos construido entre todos”, ha declarado.

Desde 2019, el Gobierno del PP ha desviado ya 3.500 millones de euros desde la sanidad pública a empresas privadas, siempre bajo el pretexto de reducir las listas de espera. Sin embargo, las listas se han triplicado. “¿Alguien cree aún que esto es solo ineficacia? Porque por muy torpe que fuese, ya se habría dado cuenta de que esto no funciona. Esto es un cambio de modelo: de la sanidad como derecho, a la sanidad como negocio.”

Isabel Aguilera ha sido contundente al señalar que el Gobierno de Moreno Bonilla ha dejado de publicar los datos oficiales de listas de espera de junio de 2025: “Si los datos fuesen buenos, los habrían anunciado a bombo y platillo. Si los ocultan, es porque son aún peores”.

En Ronda, los últimos datos publicados (diciembre 2024) reflejan una situación alarmante:10.914 personas esperando cita con el especialista, con una demora media de casi cinco meses y 1651 personas esperando operación quirúrgica, muchas de ellas más de un año. “En total, 12.565 vidas en espera, a causa de la política sanitaria de Moreno Bonilla”.

“¿Por qué no se da ese dinero a nuestros hospitales? ¿Por qué no se invierte en nuestros profesionales sanitarios, en nuestras médicas, médicos y enfermeras, auxiliares, celadores…? ¿Por qué no se desatascan las baremaciones de las bolsas del SAS”, ha preguntado Aguilera?

Y ha sentenciado: “Lo que construimos entre todos los andaluces durante 35 años lo está desmontando en solo 7. El lema de Moreno Bonilla es claro: quien quiera salud, que se la pague.”

La parlamentaria ha concluido con un mensaje directo a la ciudadanía: “Esto se puede parar, pero solo lo pueden parar los ciudadanos conscientes. Y ustedes saben cómo”.