(PSOE Alhaurín de la Torre) Es uno de los municipios de la provincia de Málaga con menos policías locales por habitante

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha exigido hoy al equipo de gobierno del PP una solución inmediata ante la falta de agentes de la policía local en el municipio. La endémica falta de policías en el municipio se ha agravado este verano, según el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que ha denunciado que en la mayoría de turnos sólo hay dos agentes trabajando.

«Es inadmisible que hayamos llegado al punto de que la Jefatura de la Policía Local tenga que cerrar de noche o que esté custodiada por un vigilante de seguridad ante la falta de agentes. El alcalde Joaquín Villanova tiene que actuar ya y garantizar la seguridad ciudadana de los alhaurinos y las alhaurinas», ha declarado Márquez.

El portavoz socialista ha recordado que Alhaurín de la Torre es de los municipios con menos policías locales por habitante. Con 45.000 habitantes, el municipio sólo cuenta con 30 agentes de la Policía Local, mientras que otros municipios similares tienen muchos más: Rincón de la Victoria con 51.000 habitantes tiene 70 agentes, Antequera con 41.000 habitantes, 55 agentes, y Ronda con 33.000 habitantes, también 70 agentes