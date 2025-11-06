Los socialistas aseguran que “la falta de limpieza de los cauces pone en riesgo la seguridad de los vecinos y vecinas ante la temporada de lluvias”



El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Mustafá Bouadi, ha reclamado hoy tanto al Consistorio como a la Junta de Andalucía que acometan de manera urgente la limpieza de los arroyos del municipio ante el inicio de la temporada de lluvias.

Bouadi ha denunciado que “este es el estado en el que se encuentran los arroyos de Alhaurín de la Torre: llenos de cañas, ramas y broza”, y ha advertido de que esta situación “supone un peligro para los alhaurinos y alhaurinas”. “El año pasado la DANA causó graves daños en nuestro municipio, por lo que exigimos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Alhaurín que hagan su trabajo y limpien nuestros arroyos, porque de ello depende la seguridad de Alhaurín de la Torre y de sus vecinos y vecinas”, ha afirmado.

El edil socialista ha recordado que la legislación establece claramente las competencias sobre la limpieza, conservación y mantenimiento de los cauces y arroyos en Andalucía. En los cauces de dominio público hidráulico situados en el ámbito no urbano, la responsabilidad recae en la Junta de Andalucía, mientras que los ayuntamientos son los encargados de la conservación y mantenimiento ordinario de los cauces públicos urbanos, así como de la recogida de residuos sólidos arrojados en los tramos urbanos.