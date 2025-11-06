El encuentro tendrá lugar el 29 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, donde espera mucha diversión, tecnología y espíritu competitivo para los participantes de todas las edades. La entrada será totalmente gratuita

El próximo 29 de noviembre, la Casa de la Juventud se convertirá en el punto de encuentro obligado para todos los amantes del mundo ‘gamer’, con la celebración del primer Salón del Videojuego. Será un evento lleno de diversión, tecnología y espíritu competitivo que vivirá su bautizo en Alhaurín de la Torre, bajo la denominación ‘Gamer Go’. El Salón del Videojuego ha sido presentado esta semana en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y Daniel Ferrer, director de Eventos Go, que es la empresa co-organizadora, junto con el Ayuntamiento.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas: videojuegos actuales como el FIFA, torneos de sus títulos favoritos, experiencias de realidad virtual, una zona retro gaming para revivir los clásicos de siempre y una gran pantalla. Habrá un speaker que narre las distintas competiciones durante todo el día y también se contará con una exposición de consolas antiguas y de nueva generación.

‘Gamer Go’ tiene el objetivo de ofrecer un espacio de ocio alternativo y fomentar la convivencia entre jóvenes a través del mundo del videojuego.

El evento transcurrirá de once de la mañana a ocho de la tarde, y la entrada será libre hasta completar aforo, y se espera la participación de jugadores de todas las edades y niveles.

La concejala de Juventud considera que el encuentro “es una cita imprescindible para quienes disfrutan de los videojuegos, la tecnología y la buena compañía”, por lo que anima a los jóvenes del municipio a que participen en dicha actividad.

