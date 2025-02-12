(PSOE) Los socialistas exigen al ayuntamiento una mayor inversión en mantenimiento y conservación en los diez colegios del municipio

La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha propuesto la puesta en marcha de un plan de sombra para los colegios del municipio. Los socialistas han exigido al ayuntamiento una mayor inversión en mantenimiento y conservación en los diez colegios de la localidad. Alba ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción con estas propuestas para el próximo pleno del consistorio.

De esta forma, ha explicado que el artículo 25.2, n) de la Ley de Bases de Régimen Local atribuye las competencias de vigilancia y mantenimiento de los colegios a los municipios. En concreto, este artículo dice que corresponde a los ayuntamientos como competencia propia «Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”.

Alba ha expuesto que fenómenos como el cambio climático y la sequía se están traduciendo en unos inviernos cada vez más cortos y en un aumento tanto en número como en intensidad de las olas de calor. “Las altas temperaturas llegan cuando nuestros escolares aún están en los colegios, una situación que debemos contrarrestar con medidas preventivas y protectoras que, como marca la ley, corresponde poner en marcha al ayuntamiento”, ha dicho.

“Para hacer frente al calor en los momentos de recreo y durante la práctica deportiva de los escolares se recomienda la adopción de medidas como el aumento de los espacios verdes en los centros educativos mediante la siembra de árboles y la instalación de elementos como toldos y pérgolas que generen sombra, ayuden a mitigar el calor y contribuyan en la medida de lo posible a evitar insolaciones y golpes de calor tanto al alumnado como al personal docente”, ha detallado.

La responsable socialista ha recordado que el municipio de Alhaurín de la Torre cuenta con un total de diez colegios de educación infantil y primaria: Adelgazara, Clara Campoamor, Isaac Peral, San Juan, San Sebastián, Maruja Mayo, Santa Ana, Torrealquería, Manantiales y Zambrana. “Le corresponde al ayuntamiento adoptar las medidas oportunas en estos centros para minimizar los efectos de las altas temperaturas durante el curso escolar”, ha subrayado.

Por ello, el PSOE instará en el pleno al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a la puesta en marcha de un plan de sombra en los diez colegios del municipio que incluya medidas como el aumento de espacios verdes y la instalación de elementos como toldos y pérgolas. Asimismo, instará al consistorio a realizar una mayor inversión en mantenimiento y conservación en los diez colegios del municipio.