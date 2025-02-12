El Área de Juventud y el Club Landwher presentan la décima tercera edición de estas jornadas de ocio alternativo, que tendrán lugar en el Edificio de Promoción de El Peñón, con entrada libre. Habrá numerosos torneos, demostraciones, ‘stands’, ludoteca y zona infantil

Las jornadas de ocio alternativo Hispania Wargames regresan a Alhaurín de la Torre los próximos días 22 y 23 de febrero. El gran evento de los juegos de tablero, de estrategia, rol y miniaturas cumple su décima tercera edición, con entrada libre y gratuita, pero con la gran novedad del cambio de escenario: el Edificio de Promoción de El Peñón en lugar del Polideportivo Cubierto Municipal El Limón, como hasta ahora. Esta actividad está consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional de su género.

La organización, a cargo del Club Landwher, con la colaboración del Área de Juventud, ha previsto un programa muy completo de actividades para todas las edades. El alcalde, Joaquín Villanova, la edil de Juventud, Iraya Villalba, junto a algunos integrantes de la entidad organizadora, con su presidente Iván González al frente, presentaron el encuentro en rueda de prensa.

A lo largo del último fin de semana de febrero, que coincide además con el arranque de las vacaciones de Semana Blanca para los escolares, habrá torneos de diferentes juegos, talleres, rol, exposiciones, maquetas, masterclass, miniaturas, modelismo y un largo etcétera. Se trata de una de las principales ferias lúdicas del sector en España; de hecho es el evento relacionado con esta temática más grande de forma gratuita que se celebra en nuestro país y que atrae hasta el municipio a algunas de las más conocidas editoriales del gremio, que aprovechan la Hispania Wargames para presentar sus novedades con partidas de demostración.

El 22 de febrero estarán desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde y el 23 desde las diez hasta las tres. Ambos días permanecerán abiertas las puertas del Edificio de Promoción ara todos aquellos que quieran acercarse, con entrada libre y gratuita. Como en las ediciones anteriores, se habilitarán las instalaciones para albergar las ludotecas, actividades paralelas y más de 40 ‘stands’ de las firmas venidas de diferentes lugares. Más información sobre el programa: https://www.facebook.com/hispaniawargames.

Iraya Villalba ha hecho una invitación a todos los amantes de este género a participar ese fin de semana en la Hispania y disfrutar del ambiente y de todo lo que hay preparado. Además, agradeció al club organizador su disposición y su buen hacer a lo largo de todas estas ediciones.

Iván González ha agradecido el papel colaborador del Ayuntamiento y ha destacado la comodidad y mejores prestaciones de espacio de la nueva sede del encuentro, idóneo para toda la familia.