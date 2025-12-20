(PSOE Málaga) Acompañan a los versos de la escritora una imagen de Málaga nevada de 1954

El PSOE de Málaga ha recuperado la figura de la poetisa malagueña Dolores González Pérez, alias Lota España, para su felicitación navideña. Nacida en Humilladero en 1881, donde vivió sus primeros años, publicó su primer poemario en Tenerife, adonde se había trasladado con su familia. De regreso a Málaga, comenzó a publicar en diversas revistas con el pseudónimo de Lota España, obteniendo una notable aceptación por parte de la crítica.

Su amor por la poesía y la literatura la mantuvo siempre cercana a los círculos literarios de la época. Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti pudieron estar, según sus descendientes, entre sus conocidos, y habría mantenido con ellos una correspondencia habitual.

Como Lota España publicó una gran cantidad de poemas y artículos, así como relatos breves e incluso una novela corta, «La voz del terruño». En 1936 publicó un poema dedicado al anarquista Buenaventura Durruti, que sería su última obra difundida. Tras la toma de Málaga por las tropas franquistas, decidió abandonar la capital para trasladarse al municipio de Benamargosa junto a su hermana Milagros, directora del colegio de niñas de la localidad. En la década de los cincuenta regresó a Málaga, donde falleció el 17 de junio de 1973, a los 81 años.

La amplia obra de Lota España ha sido objeto de estudio, recopilación y análisis por la investigadora Dolores Vela García, quien, desde el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla «Andaluzas ocultas», ha contribuido a rescatar del olvido a la escritora malagueña. Los versos incluidos en la felicitación navideña forman parte del poema «Andalucía», recogido en la «Antología poética (1915-1931)» editada por Vela García.

En la felicitación navideña, los versos de la poetisa malagueña se acompañan de la imagen «Málaga nevada. Vistas desde la Alcazaba», tomada en febrero de 1954 por Bienvenido Arenas y procedente del Archivo Fotográfico de la Universidad de Málaga.