El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió un espectacular concierto a cargo de Miguelito Núñez, quien estuvo acompañado sobre el escenario por sus hijas, Estefanía y Mariana
El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ vibró anoche al ritmo del son, el bolero y otros géneros tradicionales de la isla caribeña durante el esperado concierto de Miguelito Núñez junto a sus hijas Estefanía y Mariana Núñez.
La cita, que había despertado una notable expectación entre los aficionados a la música latina, se convirtió en uno de los eventos culturales más destacados del mes.
Desde el primer acorde, Miguelito Núñez conquistó al público con su inconfundible estilo auténtico y cercano, demostrando por qué es considerado uno de los intérpretes más carismáticos de la música cubana contemporánea.
Sus hijas, Estefanía y Mariana, aportaron frescura y armonía con sus voces, creando una combinación artística que emocionó a los asistentes y llenó de energía el Centro Cultural.
El repertorio fue un recorrido musical por la tradición cubana: sones contagiosos que arrancaron bailes espontáneos, boleros interpretados con delicadeza y sentimiento, y temas que rindieron homenaje a la riqueza cultural de la isla. La complicidad entre los tres artistas, habitual en proyectos anteriores, se hizo evidente en cada interpretación, generando un ambiente cálido, familiar y profundamente emotivo.
El público despidió a los artistas con una gran ovación, agradeciendo una velada que combinó ritmo, historia y tradición caribeña en un momento perfecto para dar la bienvenida al espíritu festivo de la Navidad.