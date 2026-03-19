Éxito de la representación de ‘Tengo vida’, una tragicomedia de la compañía Tras Teatro en la que sobresalen las actuaciones de sus dos actrices protagonistas: Isabel Cervera y Natalia Ruiz,

MÁS INFORMACIÓN:

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha vuelto a encontrarse casi completo con la representación teatral de ‘Tengo vida’, a cargo de la compañía Tras Teatro, en una nueva cita incluida en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La función ha reunido a un público que ha disfrutado de una propuesta escénica cargada de emoción y reflexión. La obra, protagonizada por las actrices Isabel Cervera y Natalia Ruiz, narra la historia de Emilia, una mujer de 85 años que lucha por recuperar su memoria, y Brisa, una joven de 21 que atraviesa una difícil situación personal.

Ambas protagonistas cruzan sus caminos en una trama que pone en valor la conexión entre generaciones. Se trata de una tragicomedia que aborda el paso del tiempo, el peso de la vida y la importancia de la unión entre distintas edades, además de rendir homenaje a las mujeres que han sostenido generaciones con esfuerzo y dedicación.

Desde el Área de Cultura han destacado la gran acogida de esta representación, así como la calidad del montaje y del elenco, subrayando la buena respuesta del público a las propuestas culturales que se desarrollan en el municipio.