El Ayuntamiento recuerda la obligación de inscribir los denominados VMP en el nuevo registro de la DGT y de cumplir las normas de tráfico, incluida la prohibición de circular por la acera. La ley posibilita requisar estos vehículos en determinados supuestos

La Policía Local de Alhaurín de la Torre ha procedido recientemente a la requisa de varios patinetes eléctricos tras detectarse incumplimientos de la normativa vigente en materia de vehículos de movilidad personal (VMP).

Desde el Ayuntamiento se insiste en que estos vehículos están sujetos a una regulación específica impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo objetivo es reforzar la seguridad vial y la convivencia en el espacio público. En este sentido, se recuerda que la Policía Local tiene la facultad de inmovilizar o retirar estos vehículos cuando se produzcan determinadas infracciones.

Entre los principales supuestos que pueden conllevar la retirada se encuentran la falta de inscripción en el registro obligatorio de la DGT o de seguro de responsabilidad civil —requisitos introducidos en la normativa más reciente—, así como deficiencias técnicas que afecten a la seguridad, como la ausencia de frenos, luces o elementos reflectantes.

Igualmente, la manipulación del patinete para superar los límites de velocidad permitidos, el estacionamiento indebido que obstaculice el paso de peatones o servicios de emergencia, o la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas son causas que pueden motivar la inmovilización del vehículo.

El Consistorio recuerda además la normativa específica para los VMP: los patinetes eléctricos deben circular exclusivamente por las vías autorizadas (no es posible hacerlo por las aceras) respetando las normas de tráfico y los límites de velocidad establecidos, y su uso indebido puede derivar en sanciones económicas.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios para cumplir la normativa vigente y contribuir a una movilidad más segura, accesible y ordenada en Alhaurín de la Torre. La Policía Local continuará desarrollando labores de vigilancia y control con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y reforzar la seguridad en las calles del municipio.