La poeta local ha reunido a numeroso público en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ en un acto para dar a conocer esta hermosa recopilación de textos en los que expresa su sentimiento cofrade y religioso

MÁS INFORMACIÓN:

La autora Esperanza Mena ha presentado este jueves su nueva obra

‘Jesús visitó Alhaurín’ en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’, en un acto organizado por el Área de Cultura que ha llenado el espacio en plena antesala de la Semana Santa.

A la cita han acudido el alcalde, Joaquín Villanova, el concejal de Cultura, Manuel López, y otros miembros de la Corporación Municipal. Durante su intervención, López ha destacado que Mena es una persona «muy querida en el pueblo”, resaltando además su espíritu joven y sus ganas de seguir aprendiendo.

El libro, cuya portada ha sido diseñada por la nieta de Esperanza, recoge una recopilación de poemas y textos vinculados al sentimiento cofrade y religioso de la autora, muy ligados a la identidad y tradición del municipio. Durante la presentación, Esperanza Mena compartió con el público el proceso creativo de la obra y el significado personal que tiene para ella este nuevo trabajo.

Mena, escritora autodidacta, ha encontrado en la literatura una vía de expresión para plasmar sus emociones y vivencias personales. Su trayectoria literaria comenzó en 2017 con ‘Compañera Luna’, a la que siguieron ‘Diez estrellas’ en 2018 y ‘Charlas conmigo misma’ en 2022. En 2024, su historia dio el salto al audiovisual con un documental basado en su vida dirigido por Élise Tandé.