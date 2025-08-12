Ruth Sarabia informa sobre la nueva web ‘Júntate’, que aglutina los recursos destinados al colectivo en Andalucía al tiempo que ayuda a los familiares en la detección y actuación en estas situaciones

El portal digital, participativo y de fácil acceso, enlaza al número gratuito 900 100 300 que es atendido por profesionales para escuchar y orientar a las personas mayores

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha presentado este martes en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga la página web www.juntate.es, una nueva herramienta con la que “la Junta de Andalucía viene a sumar recursos en la lucha contra la soledad no deseada de la personas mayores”, ha asegurado la delegada territorial.

Ruth Sarabia ha informado sobre el funcionamiento de esta web que “crea un espacio online participativo con información actualizada sobre todos los proyectos desarrollados por las entidades en las ocho provincias andaluzas y donde el colectivo tiene acceso a todos los recursos que el Gobierno andaluz pone a su disposición para que se sientan siempre acompañadas”, ha subrayado la delegada de la Junta.

Este nuevo portal digital de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se refuerza con el teléfono gratuito 900 100 300, disponible desde el 30 de junio, de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 20.00 horas “para todas las personas mayores que se encuentran en esta situación de soledad y que pueden encontrar con una sola llamada la atención personalizada, información y los recursos necesarios que les ofrecerá un equipo de profesionales que les atenderá, escuchará y orientará hacia el recurso que mejor les pueda ayudar”, ha puntualizado Sarabia.

“Identificar y combatir la soledad no deseada es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz de Juanma Moreno”, ha confirmado Ruth Sarabia, quien ha señalado “la apuesta por abordar esta situación en las personas mayores desde el primer momento por el actual equipo de Gobierno en Andalucía con el desarrollo en 2019 del primer estudio en este ámbito en nuestra comunidad”.

En Andalucía hay 1,5 millones de personas mayores de 65 años y la previsión es que para el año 2050 uno de cada tres andaluces sea mayor de 65 años, “lo que quiere decir que la pirámide poblacional se está invirtiendo y es una realidad a la que atendemos con la puesta en marcha de diferentes medidas y recursos que se dan a conocer a las personas mayores, sus familiares y profesionales a través de la web ‘Júntate’”.

Web Júntate

La Junta da un paso más para paliar la “nueva pandemia” de soledad no deseada con ‘Júntate’ donde, según ha explicado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, “se engloban todas las acciones del Gobierno andaluz bajo el lema ‘Si te sientes en soledad, Andalucía te acompaña’, con el objetivo de reducir los niveles de prevalencia de soledad no deseada”. En esta herramienta se informa sobre los recursos disponibles para fomentar una vida activa y saludable; prevenir la dependencia y el deterioro cognitivo, así como derribar estereotipos.

Esta herramienta “participativa, accesible e intituitiva” dispone de información sobre los Centros de Participación Activa (CPA) o la Tarjeta Andalucía Junta 65, así como las últimas noticias de interés, directorios, actividades, consejos para el envejecimiento saludable, vídeos o infografías, entre otros. El nuevo portal digital también incluye pautas para que los familiares puedan identificar y actuar ante posibles situaciones de soledad no deseada, así como un espacio colaborativo para instituciones, fundaciones y entidades.