La cita será el miércoles 26 de noviembre a las 19.00 horas y correrá a cargo del consultor y conferenciante Rubén Martín, experto en análisis del comportamiento humano y que cuenta con más de 700.000 seguidores en redes. Inscripción gratuita AQUÍ

El Vivero Municipal de Empresas de Alhaurín de la Torre será escenario el próximo miércoles, 26 de noviembre, a las siete de la tarde, del evento ‘El lado oculto de las ventas’, a cargo de Rubén Martín, experto en Análisis del Comportamiento Humano, consultor y conferenciante internacional. Es creador del método Metapoder que integra psicología, neurociencia y comunicación consciente además de autor de ‘El poder de la marca personal’, ‘Huella Magnética’ y ‘Único’. Cuenta con más de 400 formaciones impartidas y 700.000 seguidores en redes.

La cita está organizada por el Área de Comercio, Formación y Empleo que dirige María del Mar Martínez, destinada a profesionales, autónomos y pymes y la asistencia es gratuita previa inscripción en rubenmartinr.com/inscribete, teniendo una duración de dos horas.

Se trata de un espacio donde los asistentes aprenderán a entender la mente del comprador y a conducir cada conversación hacia el sí de forma sencilla y ética por lo que se presenta como una oportunidad única para profesionales que buscan vender más en sus negocios. Esta es otra de las iniciativas que desde el área de Comercio están llevando a cabo para ofrecer soluciones y mejoras a los autónomos y pymes del municipio de cara a un futuro mejor.