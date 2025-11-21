(Izquierda Unida) Morillas: “el retraso de más de 5.400 biopsias del Hospital Regional es una muestra más de que el Partido Popular pone en riesgo la vida de los malagueños y de las malagueñas”.

La coordinadora provincial de IU en la provincia de Málaga, Toni Morillas, ha manifestado que “el Partido Popular pone en riesgo la vida de los malagueños y de las malagueñas. La información que hemos conocido sobre que el Hospital Regional tiene congeladas más de 5.400 biopsias desde el mes de agosto, produciendo retrasos de hasta más de dos meses, es una información gravísima que viene a sumarse a la crisis del cribado de cáncer de mama y que viene a constatar que esa estrategia de deterioro de la sanidad pública que el Partido Popular está desplegando en Andalucía puede tener consecuencias letales para las personas”.

“Exigimos la dimisión inmediata del Delegado de Salud, que se rindan cuentas y que se den explicaciones porque no estamos ante un hecho aislado. Viene a sumarse a un compendio de situaciones en las que, cada vez más, los malagueños y las malagueñas ven cómo se ve deteriorado su derecho a la salud, cómo se quiebra la confianza en el sistema público y se incita a que los malagueños y las malagueñas tengan seguros privados”, ha sentenciado Morillas

Morillas ha criticado que “se siguen sin tomar las decisiones políticas para reforzar el personal, para mejorar sus condiciones laborales y para garantizar que haya una prestación de sanidad de calidad y que no vuelvan a sumarse situaciones que generen incertidumbre, miedo y angustia a los malagueños y a las malagueñas”.