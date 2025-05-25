El Polideportivo Municipal El Limón ha acogido en la mañana de hoy la vigésimo tercera edición del Torneo de Escuelas de Gimnasia Rítmica, uno de los certámenes con mayor trayectoria del calendario andaluz. La cita, organizada por el Club Gimnasia Rítmica Aldetor con el apoyo del Área de Deportes del Ayuntamiento, ha congregado a más de 300 gimnastas procedentes de distintos municipios de la provincia de Málaga.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Deportes, Sergio Cortés, asistieron al evento y pudieron presenciar parte de las exhibiciones que se sucedieron sobre el tapiz a lo largo de la jornada. La elevada participación se vio reflejada en unas gradas repletas de familiares y aficionados, creando un ambiente deportivo y festivo que caracteriza a esta competición.

La directora técnica de Aldetor, Pilar Serrano, calificó la temporada de “excelente” y subrayó que el torneo sirve como antesala de las próximas citas oficiales: la final Promesas, Pre-Copa, Copa y el Campeonato de España. «Para nuestras gimnastas, esta jornada constituye un estímulo adicional antes de afrontar los compromisos federativos que restan en el curso», señaló.

Con más de dos décadas de historia, el Torneo de Escuelas de Alhaurín de la Torre continúa consolidándose como punto de encuentro para la base de la gimnasia rítmica provincial, fomentando valores de esfuerzo, disciplina y convivencia entre las deportistas más jóvenes.