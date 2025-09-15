(PSOE Málaga) Montero: “El Gobierno de España tiene acento andaluz, que no sólo es hablarlo, sino mirar por los intereses de Andalucía”

La secretaria general del PSOE-A se compromete a “blindar” los servicios públicos y “priorizar” la vivienda pública de vivienda cuando sea presidenta de la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido el “acento andaluz” que tiene el Gobierno de España, porque acento “no solo es hablarlo, sino que es mirar por los intereses de Andalucía”.

Así lo ha expresado en un acto público en Málaga al que han asistido hasta 4.000 personas, donde ha anunciado que, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía se centrará en “blindar los servicios públicos” frente al “desmantelamiento” del PP en Andalucía. Así, la socialista ha asegurado que su “prioridad” será “utilizar el Estatuto, desarrollar nuestro autogobierno, para blindar aquello que nos hace iguales”.

Así, Montero ha defendido la gestión del Gobierno de España para Andalucía frente a la “constante confrontación” de Moreno Bonilla, que pese a recibir “más recursos” por parte del Estado, “no desarrolla ninguna política”.

Una de las consecuencias, ha asegurado Montero, es que en Andalucía ha subido el “precio de compra y alquiler de vivienda más que en el resto de España” porque el PP “se niega a aplicar nuestra política de vivienda, que se ha demostrado que funciona en otros territorios”. La secretaria general de los socialistas andaluces ha defendido que, “mientras para la derecha la vivienda es un bien especulativo, para el PSOE es el derecho a formar un hogar”.

Montero ha incidido en esa estrategia de confrontación de Moreno Bonilla, donde ha destacado que “critican nuestras personas porque no pueden criticar nuestras políticas”. La socialista se ha dirigido al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Te critican a ti, me critican a mí, porque no pueden criticar lo que hacemos, porque nuestra política es una política de progreso, de justicia, de igualdad”.

“Blindar los servicios públicos”

En este sentido, Montero ha enfatizado en cómo una persona si “no cree en los servicios públicos, ¿cómo va a defenderlos?”, en referencia al estado en el que se encuentran en Andalucía fruto de las políticas privatizadoras de Moreno Bonilla y el PP.

Concretamente, Montero ha lamentado que en una sanidad que era “vanguardia en Andalucía” bajo Gobierno del PSOE, con “la mejor tecnología, que apostó por investigación, que protagonizó el primer trasplante de cara, el primer diagnóstico genético o la primera intervención en el útero de la madre de un bebé con espina bífida”, Moreno Bonilla la haya relegado a tener los “peores indicadores en materia sanitaria”.

“Moreno Bonilla ha dicho que la sanidad pública es insostenible”. Además, la consejera de Salud, Rocío Hernández, exclamó que su responsabilidad era tener un “sistema sanitario para los que no pueden pagarse un seguro privado”. La consecuencia, ha espetado Montero, es que hay un “35% de subida de los seguros privados en Andalucía”.

La secretaria general del PSOE-A ha denunciado que el PP “lo que quiere es una sanidad para pobres, una beneficencia que significaría romper con el modelo que asegura la calidad para todos los ciudadanos”.

En los mismos términos se ha expresado respecto a otros servicios públicos, principalmente educación y dependencia. Respecto al primero, Montero ha lamentado la pérdida de 2.000 aulas públicas en educación desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta, así como el “incremento de universidades privadas” que se llevan grados que “niegan a la pública, como en Jaén”.

De este modo, Montero ha asegurado que su objetivo en el Gobierno andaluz será la de dotar a la universidad pública de recursos para que sea “garantía de ese ascensor social que tienen que tener los ciudadanos, así como una dependencia que nos permita atender a tiempo, que es una vergüenza que en esta tierra tengamos la peor espera que hay en toda España”.

Por último, la socialista también ha enfatizado que por culpa del modelo del PP se hayan quedado 30.000 familias sin poder cursar una Formación Profesional pública. La opción, ha asegurado, es la de “hipotecarse” para poder hacerlo en una privada. Todo ello, pese al dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “entregado para que esta formación sea una formación de futuro”.

Un anuncio con impacto en Andalucía

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la actitud de Moreno Bonilla, que tras siete años en la Junta de Andalucía “siempre que ha tenido que tomar una decisión ha mirado a la derecha. Si ha tenido que rebajar impuestos se lo ha rebajado a los más pudientes en Andalucía, si ha tenido que privatizar algo ha sido la sanidad, y camino va con la educación”.

Frente a esto, Sánchez ha asegurado que en Andalucía hay una “elección bien clara: o María Jesús Montero o Moreno Bonilla; entre lo público o lo privado; entre un gobierno para la gente o un gobierno para los de arriba, que es lo que hace Moreno Bonilla y toda la derecha cuando gobierna”.

Como muestra de la “gestión para la gente”, el presidente del Gobierno ha anunciado que el Gobierno de España, tras “detectar miles de irregularidades” en viviendas que pretendían convertirse en alquileres vacacionales o turísticos, va a implementar un “Registro único de alojamientos temporales para acabar con el “fraude en los alquileres turísticos”.

Así, en total son 53.876 viviendas a las que el Gobierno de España les ha revocado la posibilidad de convertirse en alquiler turístico, 16.740 en Andalucía y 8.014 en Málaga. El objetivo, tal y como ha expresado Sánchez, es que “pasen a ser alquileres constantes permanentes para la gente joven y las familias de nuestro país. Esto es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE”, ha enfatizado el presidente.