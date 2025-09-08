La cita, que cumple ya su quinta edición, tendrá lugar en el Parque Municipal de los Patos el domingo, día 14, desde las 11.30 horas. Organiza: Asociación Grupo Girasoles con la finalidad de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y enfermedades rara.

El Parque Municipal de los Patos de Alhaurín de la Torre será escenario este próximo domingo, 14 de septiembre, del V Festival Solidario de Cortadores de Jamón, que organiza la asociación local Grupo Girasoles con la colaboración del Ayuntamiento. La cita, enmarcada dentro de la programación del Área de Turismo y Fiestas, empieza a las 11.30 horas y habrá música en directo, barra, ambiente familiar y muchas sorpresas.

La finalidad es la de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y enfermedades raras. El evento está patrocinado por Famadesa y cuenta con la colaboración de otras empresas e instituciones como Simón Martín, Sagra, Tecnocasa, Obando y la asociación Cortadores Solidarios.

La música la pondrán la panda de verdiales Los Moras y el Dúo Esencia. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a disfrutar de esta divertida jornada y contribuir además a un fin solidario como es el apoyo a la investigación del cáncer pediátrico.