Los beneficios recaudados gracias a los donativos de los asistentes irán a parar a la Asociación Española de Ayuda a Enfermos de Hipoplasia Pontocerebelosa tipo 14

Por segundo año consecutivo, el Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’, con su directora, Encarna Maldonado al frente, y con la colaboración del Área del Mayor, ha organizado un Encuentro Solidario que reunirá a agrupaciones de baile, folclore y castañuelas de diversos puntos de la provincia en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud. Será este próximo viernes, 19 de septiembre, a las siete de la tarde, con una entrada-donativo de 5 euros.

Los beneficios se destinarán a la labor que realiza la Asociación Española de Ayuda a Enfermos de Hipoplasia Pontocerebelosa tipo 14 (Gen PPILT) ‘La batalla de Karim’.

En el encuentro participan, además de los anfitriones Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’ del municipio, el Grupo Municipal de Baile de Alhaurín de la Torre que dirige Lourdes Soto; Grupo de Castañuelas ‘Sonido al Viento’ de la asociación Asorte de Málaga; el Grupo de Castañuelas ‘La Biznaga’ de Guaro; la Escuela de Baile ‘Lourdes Rodríguez’ y ‘La Chaparra’ de Alhaurín el Grande; la Asociación Folclórico Cultural Solera de Alhaurín de la Torre; y el Coro San Isidro Labrador de Churriana.

El encuentro ya fue todo un éxito el pasado año y en esta edición se espera repetir la gran acogida y contar con la colaboración de todos los vecinos que estén dispuestos a apoyar la iniciativa y la causa solidaria que tiene como reclamo.

Para obtener más información acerca de la venta de las entradas-donativo pueden ponerse en contacto con el teléfono 680 834 486 y a través de la propia Encarna Maldonado, organizadora del evento.