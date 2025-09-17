El Portón acogerá el próximo 26 de septiembre este espectáculo a cargo de la popular cómica andaluza, quien abordará en clave de humor temas como la soltería, la edad o la salud mental. Todavía quedan algunas localidades a la venta en Lacocheraentradas.com

El auditorio de la Finca Municipal El Portón acoge el próximo 26 de septiembre, viernes, el nuevo show de la reconocida humorista Martita de Graná, titulado ‘¡Martita sea!’. La cita forma parte del ciclo Estivalh que organiza el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón que dirige el edil Andrés García y cuenta con la producción de La Cochera Cabaret. Las localidades para disfrutar del espectáculo, que comienza a las nueve de la noche, están a la venta en internet en el portal www.lacocheraentradas.com al precio de 25 euros.

Marta Martínez, más conocida como Martita de Graná, regresa a los escenarios con más fuerza que nunca tras el rotundo éxito de su anterior gira en la que vendió más de 200.000 entradas y batió todos los récords de ventas, como sucedió en años anteriores en el mismo escenario que pisará el 26 de septiembre con entradas agotadas entonces. Ahora vuelve con este show cargado de humor, desparpajo y mucha personalidad.

En el mismo Martita de Graná compartirá cómo ha cambiado su vida en los últimos años abordando temas que van desde lo profesional hasta lo personal. Entre risas y reflexiones hablará sobre la soltería, la edad y la importancia de la salud mental, siempre con su característico salero y el ingenio que la ha consolidado como una de las mejores cómicas de nuestro país.

El espectáculo tiene una duración de hora y media y no está recomendado para menores de 16 años. Desde el área organizadora animan a acudir al evento para disfrutar con esta cómica y con uno de los últimos eventos programados dentro del Estivalh de este 2025 que ha contado con todo tipo de géneros musicales y de teatro a lo largo de los últimos tres meses.