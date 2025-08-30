La cofradía local organiza una excursión para el domingo 28 con salida desde Alhaurín de la Torre. Donativo: 10 euros. Plazas con reserva previa.

La localidad de Estepona será sede, los días 26, 27 y 28 de septiembre, de la XL Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz, una cita de referencia en el calendario cofrade que reunirá a corporaciones de todo el país para celebrar encuentros de formación, actos de culto y convivencias.

Con motivo de esta convocatoria, la cofradía de Alhaurín de la Torre ha programado una excursión el domingo 28 destinada a hermanos, devotos y vecinos interesados en participar en la jornada de clausura.

Excursión parroquial (domingo 28)

Salida: 07:00 h, Avda. Isaac Peral (Alhaurín de la Torre).

Regreso: 19:00 h, desde Estepona .

Donativo: 10 € por persona.

Reserva de plaza: 613 186 776 .

Fecha límite de inscripción: 12 de septiembre.

Programa dominical previsto en Estepona (avance)

La organización de la peregrinación contempla para el domingo 28 la recepción de peregrinos y entrega de credenciales, misa de peregrinos, traslado solemne del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz por el casco antiguo, almuerzo de confraternidad y acto de clausura en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Desde la corporación se anima a la participación “en una jornada de fe, hermandad y devoción” que servirá, además, para reforzar los lazos entre cofradías y acercar el patrimonio espiritual y cultural de la Vera+Cruz a la ciudadanía.