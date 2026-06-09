El Club de Natación Alhaurín de la Torre firmó una actuación sobresaliente en el XXII Campeonato de Andalucía Open Máster de Verano, celebrado durante el pasado fin de semana en el Parque Deportivo La Garza de Linares, donde logró un total de 24 medallas y se consolidó entre los mejores equipos de la competición.

La cita reunió a centenares de nadadores procedentes de toda Andalucía y de diferentes puntos de España, convirtiéndose una vez más en una de las grandes fiestas de la natación máster a nivel nacional.

La expedición alhaurina estuvo formada por 12 deportistas que completaron una destacada participación, permitiendo al club alcanzar el puesto número 11 de la clasificación general entre los 42 equipos participantes y situarse además como el segundo mejor club de la provincia de Málaga.

Un campeonato repleto de éxitos

Los nadadores alhaurinos demostraron un excelente nivel competitivo a lo largo de todo el fin de semana, cosechando medallas tanto en pruebas individuales como en relevos.

Entre las actuaciones más destacadas sobresale la de Araceli Bergillos Diéguez, que logró tres medallas de oro en las pruebas de 400 libres, 200 estilos y 200 libres, además de dos platas en 100 libres y en el relevo mixto 4×50 libres, sumando también un bronce en el relevo femenino 4×50 libres.

También brilló Nadia Bergillos Diéguez, campeona andaluza en los 200 mariposa, que añadió dos medallas de plata en 100 y 50 braza, además de una plata en el relevo mixto y un bronce en el relevo femenino.

Verónica Vargas Moreno consiguió otra medalla de oro para la delegación alhaurina en la prueba de 200 estilos, mientras que el resto del equipo aportó importantes resultados que contribuyeron al magnífico balance final.

Resultados destacados

Francisco Palma Tinoco obtuvo una medalla de plata en 200 estilos y un bronce en 200 braza.

Tamara Vidales Fernández logró el bronce en los 200 espalda.

María Jiménez Rosado sumó dos platas en 400 libres y 200 espalda, además de un bronce en 200 libres y otro en el relevo femenino.

Joel Donaire Moreno consiguió el bronce en 200 libres.

Pedro Benítez Pérez se colgó una medalla de bronce en una prueba individual y una plata en relevos mixtos.

Ricardo Luque también contribuyó al medallero con una plata en relevos mixtos.

Orgullo para la natación alhaurina

Los resultados obtenidos en Linares confirman el excelente momento que atraviesa el Club de Natación Alhaurín de la Torre y el gran trabajo que viene desarrollando en la promoción y práctica de este deporte.

Las 24 medallas logradas y el segundo puesto provincial representan un importante reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la dedicación de unos deportistas que continúan llevando el nombre de Alhaurín de la Torre a lo más alto de la natación andaluza.