El centro educativo celebra en El Portón el tradicional y multitudinario acto de cierre del curso, con la entrega de diplomas a los estudiantes que han terminado la ESO, el Bachillerato y los Ciclos Formativos

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El instituto de Educación Secundaria Huerta Alta ha celebrado este lunes en el auditorio de la Finca Municipal El Portón la ceremonia de graduación de cerca de 300 de sus alumnos y alumnas que ponen fin a su estancia en ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

El tradicional acto reunió a cientos de personas entre alumnos, profesorado, personal directivo del centro, familiares y amigos de todos los homenajeados y fue conducido por dos alumnos del centro que dieron paso a los discursos institucionales y a los representantes de cada clase que se ha graduado.

El alcalde, Joaquín Villanova, presidió la ceremonia de entrega junto a la directora del Huerta Alta, Rocío Molpeceres; la concejala de Educación, Pilar Conde; y representantes de padres y madres de alumnos y personal docente.

El evento estuvo cargado de emotividad y los alumnos han cerrado una etapa de sus vidas para abrir nuevos horizontes en estudios o en el mercado laboral.

De 4º ESO se han graduado 131 alumnos y alumnas; 117 de 2º de Bachillerato; 20 del Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales; y 21 del Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad.

Precisamente, los estudiantes de 2º de Bachillerato vienen de afrontar hace solo unos días la PAU, las Pruebas de Acceso a la Universidad, por lo que se encontraban emocionados y dispuestos a disfrutar al máximo del evento ya que sus obligaciones académicas han finalizado.

El alcalde felicitó a los chicos y chicas por sus logros académicos y ha agradecido la labor del profesorado del centro y su «compromiso» por guiar a todos ellos. También se acordó de sus padres y familiares asegurando que este reconocimiento es «un triunfo de todos». Por último, se ha dirigido a los estudiantes para decirles que «no tengáis miedo a soñar y recordad que el IES Huerta Alta siempre será vuestra casa».

La directora calificó el momento como de «alegría al ser el final de una etapa y el comienzo de otra» y anticipó que el próximo curso el IES Huerta Alta contará con nuevos grados de formación que ampliarán notablemente la oferta educativa con la que cuentan.

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