La actuación coordinada de los agentes permitió neutralizar al presunto agresor en segundos y evitar consecuencias graves en una zona de tráfico intenso

La rápida y eficaz actuación de la Policía Local de Alhaurín de la Torre, con el apoyo de la Guardia Civil, evitó en la mañana de este jueves una posible agresión con arma blanca en una de las principales arterias del municipio, en un momento de elevada afluencia de tráfico coincidiendo con la entrada al trabajo.

Los hechos se produjeron en torno a las 7:00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando de la presencia de un individuo en la vía pública con actitud alterada y portando un cuchillo. De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Intervención en segundos ante una situación crítica

A su llegada, los agentes localizaron al hombre en la calzada, mostrando un comportamiento agresivo y portando un arma blanca. Siguiendo los protocolos de actuación, intentaron inicialmente rebajar la tensión mediante el diálogo, instándole a deponer su actitud.

La situación se tornó especialmente crítica cuando un vehículo accedió a la zona y el individuo abrió la puerta del mismo, aproximándose al conductor con la aparente intención de agredirle. Fue en ese momento cuando los agentes actuaron con extrema rapidez, interviniendo en apenas unos segundos para reducir al sospechoso y evitar un posible apuñalamiento.

Seguridad ciudadana y coordinación policial

La intervención se saldó con la detención del presunto agresor sin que se produjeran daños personales, más allá del estado de shock del conductor implicado, que pudo abandonar el lugar sin lesiones.

Según se desprende de la actuación, al detenido se le podrían imputar diversos delitos, entre ellos tentativa de homicidio, atentado a agente de la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Este suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la rápida respuesta y profesionalidad de los cuerpos de seguridad, cuya intervención resultó clave para evitar un desenlace de mayor gravedad en una zona concurrida del municipio.