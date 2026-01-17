Una veintena de personas han participado en la actividad, que ha tenido lugar en la sede vecinal del Barrio Viejo en el marco de este programa de dinamización que organiza el Área de Participación Ciudadana

Vecinalh, el ciclo organizado por el Área de Participación Ciudadana para dinamizar las barriadas del municipio, ha continuado su edición este viernes y lo ha hecho en el Barrio Viejo, concretamente en la sede de la asociación de vecinos. Allí, una veintena de personas han disfrutado con un innovador y entretenido taller de pintura con la particularidad que se ha realizado con vino.

La propuesta fue todo un éxito y los participantes, tanto principiantes como personas ya expertas en el mundo del arte, han podido disfrutar con esta técnica que les ha impartido la licenciada en Historia del Arte y profesora de pintura, María del Carmen Cebrián.

En concreto cada participante ha dispuesto de papel de acuarela para realizar sus trabajos utilizando la técnica conocida como ‘Winerelle’, en los que han usado vino tinto, rosado y blanco para dar forma a una flor que se ha tomado como modelo. Los colores resultantes han dependido del vino usado y su mezcla que proporciona distintas tonalidades.

Esta actividad ha combinado arte y creatividad y en ella María del Carmen Cebrián ha expuesto sus trucos, consejos e ideas para que todos los alumnos y alumnas pudiesen ofrecer todo su arte. La empresa Vino y Eventos ha puesto los distintos vinos que se han usado y catado, así como una copa personalizada con el nombre de cada uno de los participantes.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, ha querido acudir al encuentro. García ha apoyado a todos los que han acudido al taller y se ha interesado por su trabajo y las técnicas que estaban utilizando, e incluso, se ha atrevido a dar unas pinceladas de arte en un trabajo.

Además de utilizarlo para realizar arte, al finalizar el taller se ha podido degustar una copa de vino para brindar por el éxito del taller y cerrar de esa manera una tarde muy entretenida.

Las próximas citas de Vecinalh tendrán lugar el 19 de febrero con la masterclass de flamenco de Lourdes Soto en el Centro Social de Viñagrande, el 13 de marzo con el taller “Deporte con ritmo” en los centros sociales de Zapata y Torrealquería, el 18 de baril con el taller de “Fotografía y coctelería” en Retamar, el 9 de mayo “Juegos en familia” en el Romeral y para cerrar el ciclo, el 21 de mayo habrá un concierto melódico en la capilla de Santa Amalia.