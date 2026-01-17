El nuevo proyecto acústico que lidera el guitarrista y compositor J.Daniel Gutiérrez brilló en un concierto benéfico celebrado en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, que destinó su recaudación a la Asociación Vites

Este viernes, el Centro Cultural Vicente Aleixandre se llenó de música y emoción con la presentación en directo del primer EP de J. Delta, el proyecto acústico de J. Daniel Gutiérrez, guitarrista y compositor malagueño con una amplia trayectoria en bandas de pop y rock de la ciudad como IntheDark,Turistas o Rey Eco. El concierto, de carácter benéfico, destinó toda su recaudación a la Asociación Vites, logrando una notable respuesta por parte del público asistente. El concejal de Cultura, Manuel López, quiso acudir al encuentro.

En un ambiente cercano e íntimo, J. Delta desgranó las cuatro canciones que componen este debut discográfico: temas desnudos, honestos y directos, interpretados sin artificios, donde la voz y la guitarra fueron las grandes protagonistas. El público pudo apreciar la esencia de un trabajo que apuesta por la emoción y la palabra, dejando espacio para que las letras y melodías respiren y conecten con quien escucha.

El EP fue grabado en Hollers Analog Studios, donde J. Daniel Gutiérrez se encargó de las voces, guitarras acústicas y arreglos de guitarra eléctrica. El trabajo cuenta además con las colaboraciones de Chechu García a las percusiones y un delicado arreglo de bouzouki a cargo de José Ojeda.

La producción de Maxi Bandera ha sido clave en el resultado final del proyecto, aportando una sensibilidad especial y vistiendo las canciones únicamente con los elementos imprescindibles. En el concierto, esa filosofía se trasladó fielmente al escenario, reforzando la cercanía entre artista y público.

Las influencias de J. Delta, que beben de la filosofía, el cine y la literatura, así como del folk y la americana, se dejaron sentir a lo largo de la actuación, con ecos de artistas como Neil Young, Israel Nash o Quique González. El concierto concluyó ente largos aplausos, confirmando el buen momento creativo de J. Delta y el prometedor inicio de una nueva etapa artística que ya ha empezado a dejar huella.