El Edificio de Promoción de la barriada de El Peñón fue escenario este fin de semana de las III Jornadas de Conocimiento del Suelo Pélvico, un evento que reunió a casi 400 personas entre participantes presenciales y virtuales. La cita, organizada por la Clínica Alhaurín, ofreció una completa agenda de ejercicios prácticos, charlas y coloquios liderados por destacados especialistas en la materia.

Con la asistencia de 180 personas en formato presencial y más de 200 de manera online, estas jornadas consolidan su carácter divulgativo y práctico, brindando herramientas para mejorar la salud del suelo pélvico, una región clave para el bienestar físico y emocional.

Temáticas abordadas

El programa incluyó:

Charlas informativas sobre los problemas asociados al debilitamiento del suelo pélvico y pautas preventivas .

sobre los problemas asociados al debilitamiento del suelo pélvico y . Ejercicios dirigidos por 10 entrenadores especializados , enfocados en el fortalecimiento consciente de esta zona.

, enfocados en el fortalecimiento consciente de esta zona. Una perspectiva integral que destacó la importancia de la energía sexual y la conexión con el propio cuerpo, fomentando el empoderamiento personal.

La responsable del evento, Rocío Garrido, subrayó la importancia de desmitificar la relación entre esfuerzo físico y lesiones en el suelo pélvico, destacando que un entrenamiento adecuado es la mejor herramienta para mantener su salud. Garrido, reconocida como una de las mayores expertas nacionales en este campo, lideró un equipo de 13 ponentes compuesto por fisioterapeutas, psicólogos, matronas y otros profesionales de la salud.

Participación diversa

Aunque las jornadas estuvieron dirigidas principalmente a mujeres, también participaron hombres interesados en aprender y compartir conocimientos sobre esta área clave de la salud. La presencia masculina contribuyó a reforzar el mensaje inclusivo y educativo del evento.

Reconocimientos y apoyo institucional

Las concejalas de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, y de Comercio y Formación, María del Mar Martínez, visitaron las jornadas y destacaron el ambiente de colaboración y aprendizaje que se respiraba. Ambas ediles agradecieron el esfuerzo de Rocío Garrido y reconocieron la creciente relevancia de este evento como un referente nacional.

La importancia del suelo pélvico

El suelo pélvico está compuesto por músculos y ligamentos que sostienen órganos vitales como la vejiga, útero, vagina y recto, asegurando su correcto funcionamiento. Su debilitamiento puede derivar en problemas como incontinencia urinaria, molestias, dolor o incluso prolapso de órganos.

Entre las principales causas de debilitamiento se encuentran:

Partos naturales.

Deportes de impacto.

Obesidad.

Enfermedades respiratorias crónicas.

Cirugías ginecológicas, entre otros factores.

Estas jornadas ofrecieron no solo información teórica, sino también soluciones prácticas para prevenir y tratar estas afecciones, mejorando la calidad de vida de los participantes.

Con su creciente éxito, las Jornadas de Conocimiento del Suelo Pélvico en Alhaurín de la Torre se posicionan como un evento imprescindible en el calendario de la salud y el bienestar.